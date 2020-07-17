 

В НАБУ подтвердили информацию о вручении подозрений главе и заму Окружного админсуда Киева, главе Госсудебной администрации и еще пяти судьям

17.07.2020, 22:10, Новости дня

Информацию о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом сообщается 17 июля на странице ведомства в Twitter.

“17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам”, – говорится в сообщении.

Зловживання в #ОАСК (https://t.co/Q6ALi1keHV): Троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій. Йдеться, з-поміж іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду https://t.co/WNlJtbZArs#НАБУ

— NAB Ukraine (@nab_ukr) July 17, 2020

“Украинской правде” в Национальном антикоррупционном бюро подтвердили факт проведения обысков, но не уточнили, в связи с каким делом проводятся следственные мероприятия. НАБУ пообещало предоставить информацию позже.

Об обысках в ОАСК сегодня сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, главе Окружного административного суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям ОАСК и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку объявили о подозрении в создании преступной организации.

По данным Бутусова, подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева пожаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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