Антон Геращенко: За третий раз нахождения за рулем в нетрезвом виде человека необходимо сажать

17.07.2020, 22:10, Новости дня

В том случае, если человек три раза был за рулем в нетрезвом виде, он должен сесть в тюрьму. Такое мнение в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина 24” выразил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Чтобы это победить, нужно только одно – ужесточение наказания. Сегодня у нас есть только штраф 10,2 тыс. грн. Этого мало. Поэтому мы предлагаем вводить арест. А за третий раз нахождения за рулем в нетрезвом виде необходимо сажать человека, как это делают в европейских странах и США. В Америке дают до двух лет лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде. Это если человек даже не совершил ДТП, а просто сел пьяным за руль второй раз. Мы должны положить этому конец… Штраф в 10,2 тыс. грн, который кому-то кажется большим, не останавливает людей, и они садятся за руль в пьяном виде. И это при том, что можно вызвать такси”, – отметил Геращенко.

В соответствии с действующим Уголовным кодексом, максимальное наказание за нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек, – 10 лет лишения свободы и лишение права управления транспортным средством на срок до трех лет. Периодически в обществе и политикуме обсуждается вопрос о недостаточности наказания за подобные преступления. В частности, в 2008 году судья Ленинского райсуда Харькова Сергей Скляренко по делу Андрея Полтавца, который сбил насмерть шесть человек, вынес частное определение, адресованное президенту, правительству и Верховной Раде: он предлагал ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде, в частности – лишать прав пожизненно. Такие же дискуссии велись девять лет спустя, когда в результате ДТП, виновниками которого суд признал Алену Зайцеву и Геннадия Дронова, погибли шесть человек.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал серьезно ужесточить уголовную ответственность для водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали ДТП с человеческими жертвами.

По данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в Украине зарегистрировали 72 394 ДТП, из которых 11 200 – с погибшими или травмированными. В этих ДТП погибло 1482 человека. При этом 2110 аварий совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. Сейчас на рассмотрении Рады находится законопроект об ужесточении ответственности за некоторые виды нарушений ПДД.