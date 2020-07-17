 

В Киеве у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв

17.07.2020, 22:10, Новости дня

17 июля в Киеве у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Информацию о взрыве на проспекте Победы правоохранители получили в 20.10. По вызову выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один мужчина получил телесные повреждения, он госпитализирован.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую к станции метро территорию – никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Паблик “Киев Оперативный” опубликовал видео с места происшествия.

Видео 18+Взрыв на метро Шулявской Со слов очевидцев взорвалась урна с мусором. Недалеко от неё стоял мужчина, который пострадал. Обстоятельства этого происшествия выясняются

Posted by Киев Оперативный on Reede, 17. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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