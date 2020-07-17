Мнение: Настало время вопросов Украине
17.07.2020, 22:06, Разное
По следам "свежего расследования" Голландии, которая спустя 6 лет после гибели малазийского "Боинга" вдруг озаботилась вопросом, почему Украина не закрыла небо, хотя обязана была это сделать.
Еще лет через 6 можно озаботиться вопросом, почему Украина не предоставила данные радаров, а еще через 6 можно начать опрашивать свидетелей видевших украинские боевые самолеты в районе гибели "Боинга".
PS. Кстати, сегодня уже 6 лет как завалили "Боинг".
Источник: Colonel Cassad
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