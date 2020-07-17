 

Экс-министра экологии Татарстана арестовали по делу об организации убийства

17.07.2020, 21:54, Разное

Советский суд Казани арестовал экс-министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садретдинова, которого силовики заподозрили в организации заказного убийства 17 лет назад. О его заключении под стражу сообщает Интерфакс.

В 2003 году Садретдинов был главой Буинского района республики. Следствие полагает, что он заказал местной преступной группировке «Квартал» убийство бизнесмена Рашида Садыкова, который активно критиковал местную власть и писал жалобы на Садретдинова.

Садыкова застрелили на пороге его дома в Буинске: киллеры взяли за это 180 тысяч рублей. После этого Садретдинов еще несколько лет работал в органах власти. С 2007 года он был региональным министром экологии, а спустя три года покинул этот пост.

Экс-министра задержали накануне в здании Советского райсуда, куда чиновник-пенсионер приехал после решения о возобновлении дела об убийстве буинского бизнесмена. 68-летнего экс-министра и ранее задерживали в связи с преступлением, однако в 2010 году дело против него закрыли из-за отсутствия доказательств.

Источник: Новая газета





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Поправки одобрены: ЦИК официально сообщил о результатах общероссийского голосования

09.06 / Ученые из США спрогнозировали реакцию людей на появление инопланетян

12.07 / ТОП-10 силовиков-патриотов с интересами на Западе

24.05 / Bella! – Беременная Анастасия Шубская впечатлила подписчиков стильной фотосессией

24.05 / Новые детали развода Джейми Кинг и Кайла Ньюмана: ее алкогольная зависимость, его битва за опеку

30.05 / Мнение: Дедушка старый, ему все равно

16.06 / Мнение: Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

11.06 / Судмедэксперты прокомментировали известие о попытке самоубийства Ефремова

29.05 / Мнение: Петербург глумится над Москвой?

16.07 / Авербух строит роскошный особняк ради красавицы Арзамасовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска