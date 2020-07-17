Глава Пентагона пообещал сохранить «превосходство» ядерной триады США

17.07.2020, 21:53, Новости дня

Соединенные Штаты имеют «чрезвычайно боеспособную ядерную триаду» и намерены в будущем «сохранять это превосходство» над противниками и конкурентами, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

«Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство», – приводит слова Эспера ТАСС.

Глава Пентагона вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли провел виртуальную встречу с личным составом, а также гражданскими служащими Пентагона и членами их семей.

«Факт заключается в том, что мы <…> модернизируем свои [стратегические] бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и [несущие ядерные ракеты] подводные лодки. Они станут не просто более мощными, чем у наших конкурентов и противников <…>. Мы также должны модернизировать систему командования, управления и связи в своих ядерных [силах]. Мы вкладываем в это много денежных средств. Важно продолжать проводить модернизацию и рекапитализацию [арсенала] ядерного сдерживания <…>», – отметил Эспер.

Он заверил, что США намерены действовать таким образом исключительно по соображениям сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов. «Если у вас имеется боеспособная триада, то вы в состоянии сдерживать конфликт, угрозы Соединенным Штатам. В конце концов, мы именно этого и хотим [добиться]: сдержать конфликт, сдержать войну. А в случае провала таких усилий мы хотим быть в состоянии воевать и одержать победу», – сказал министр.

Ранее в Минобороны обвинили США в попытке слома системы международной безопасности

Напомним, 10 июля глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.

Ранее в ходе прошедших 22 июня в Вене консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».



