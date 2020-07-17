Мнение: Китайцы огорчены Владивостоком, восстановление экономики КНР и коммуны в Петербурге

17.07.2020, 21:42, Разное

1. Российское посольство в Китае опубликовало в китайском аналоге твиттера пост на китайском языке к 160-летию Владивостока. В ответ китайские пользователи выразили своё возмущение переводом названия города («владеть Востоком»). Тогда посольство удалило пост, а на следующий день снова опубликовало его, но уже без пояснения названия. Китайцев, однако, повторная публикация снова не обрадовала – они посчитали такое поведение навязчивым.

Позиция Китая, высказанная руководителем одного из официальных СМИ страны:

http://biang.ru/ru/soczialnyie-seti/posolstvo-rf-v-pekine-snova-opublikovalo-post-k-160-letiyu-vladivostoka,-opustiv-obyasnenie-o-proisxozhdenii-nazvaniya.html

Главный редактор англоязычной китайской газеты «Глобал Таймс» Ху Сицзинь (胡锡进) в своем аккаунте в соцсети «Вейбо» написал в ответ на публикацию Посольства РФ в Пекине от 2 июля:

«Владивосток (Хайшэньвэй, 海参崴), Благовещенск (Хайланьпао, 海兰泡) и Хабаровск (Боли, 伯力), а также земли, вокруг этих городов раньше были территорией Китая. Но теперь это территория России. Граждане Китая должны с этим смириться. (…) Но я не могу понять, чего именно этой публикацией хотело добиться Посольство России. Хотело ли Посольство действительно всех поздравить с круглой датой со дня основания города, или спровоцировать у китайских интернет-пользователей желание потребовать эти земли обратно?

В любом случае результат получился плохой. Переживания китайцев за родные земли не должны провоцироваться Посольством России, тем более, что Посольство нередко проводит мероприятия по развитию туризма, и зазывает граждан Китая во Владивосток. Это же вызовет у них отрицательную реакцию. Россия должна уважать переживания и память китайской нации, а китайцы должны уважать тот факт, что эти территории принадлежат России. Именно это и есть надлежащее поведение в контексте дружеских отношений между Китаем и Россией. На китайской карте будут указаны старые названия городов, а в Хэйхэ даже есть музей, связанный с этой тематикой. Но при этом Хэйхэ поддерживает тесные связи с Россией, и обе стороны уважают друг друга», написал Ху Си Цзинь.

2. Неожиданно хорошая новость из Китая:

https://lenta.ru/news/2020/07/16/china/

Китайская экономика первой в мире оправилась и начала рост после пандемии коронавируса. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит статистическое управление КНР.

Благодаря росту Китай смог избежать технической рецессии (падение экономики минимум два квартала подряд), в первом квартале ВВП страны рухнул на 6,8 процента. Подъему экономики способствовало ослабление ограничений, ряд стимулирующих мер со стороны властей, а также рост показателей в сельском хозяйстве (на 3,9 процента), промышленности (на 4,4 процента) и других отраслях. Однако за шесть месяцев этого года ВВП сократился на 1,6 процента по сравнению с первым полугодием 2019 года.

В достоверности китайской статистики есть некоторые сомнения, однако если это правда, то восстановление главного локомотива мировой экономики может смягчить нынешний глобальный кризис. Впрочем, итог для США и прочих увлёкшихся печатью денег стран всё равно будет один.

3. Отличная новость для коммунистов. В Петербурге, оказывается, есть нормально функционирующие коммуны. Несколько взрослых семей объединяются, чтобы жить сообща в одной большой квартире:

https://odin-moy-den.livejournal.com/2262565.html

А почему ты, товарищ, ещё не в коммуне, почему ты ведёшь буржуазно-мещанскую жизнь единоличника? Теперь оправданий у тебя не осталось.