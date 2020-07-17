Президент ВЭФ – последствия пандемии сравнимы с Первой мировой войной

17.07.2020, 21:40, Новости дня

Пандемия коронавируса привела к разрушительным последствиям, сравнимым с результатами Первой мировой войны, заявил основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб. Но несмотря на это, он видит в сложившейся ситуации «большой шанс» для человечества. «Великая перезагрузка» позволит создать лучший мир, где будет больше интеграции, равноправия и уважения к природе, передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



Reuters

«Последствия пандемии сравнимы с Первой мировой войной», — заявил основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб. Но несмотря на все разрушения, сейчас у мира появился «большой шанс». «Мы находимся на перепутье, — передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten. — Одна из дорог ведёт в лучший мир, где больше интеграции, равноправия и уважения к природе. Другая дорога приведёт нас в мир, похожий на тот, что остался позади, только он будет хуже и в нём будут постоянно происходить неприятные сюрпризы. Мы должны удостовериться, что идём правильным путём».

Шваб считает, что природа может выйти победителем из пандемии. Он рад, что оказание финансовой помощи странам, пострадавшим от кризиса, увязано с требованием развивать «зелёные» технологии. Правительство должно создавать рамочные условия для их продвижения, действуя при этом в тесной кооперации с предприятиями и гражданским обществом, настаивает президент ВЭФ: «Нужно задействовать всех, иначе нас ждут социальные потрясения или же мятежи на улицах».

Предложенная Швабом программа «Великой перезагрузки», по сути, положит начало новому экономическому порядку: «Нам необходимо всё переосмыслить, думать не в краткосрочной, а долгосрочной перспективе, перейти от акционерного капитализма к ответственному партнёрству». На данный момент аргументы в пользу глобализации уже не звучат убедительно, отметил экономист. Во-первых, это связано с тем, что возникло новое общественное сознание. Особенно это касается молодого поколения. «А во-вторых, сегодня нельзя проводить политику без учёта интересов граждан», — заключает Шваб.