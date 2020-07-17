 

Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

17.07.2020, 21:30, Новости дня

Американская журналистка, автор путевых очерков и книги «Затерянные пианино Сибири» Софи Робертс описала «ощущение чуда», которое она испытала, побывав на Алтае, статья Робертс опубликована в The Wall Street Journal.

«Это путешествие наполнило меня ощущением чуда, которое я утратила в чехарде гостиничных номеров по 1 тыс. долларов за ночь и панорамных бассейнов», – написала она.

Робертс призналась, что ехала в Россию она за старинными музыкальными инструментами, реликтами фортепьянной лихорадки, охватившей Россию в XIX веке.

«Я вооружилась научно-популярной литературой и приехала на Алтай, начитавшись историй о пианино, которые появляются в горных деревнях, словно призраки из загробного мира. Но как выяснилось вскоре, я смотрела на все не с той точки зрения. Когда я посетовала на отдаленность Алтая отставному штурману Аэрофлота, жителю одной из горных деревень, он парировал: «Это мир далеко. А мы в самом центре», – цитирует статью Робертс «ИноСМИ».

Журналистка отметила, что это сибирское путешествие напомнило ей о вреде стереотипов. «Годами я зарабатывала себе на жизнь путевыми заметками. Каждую неделю приходили новые предложения – с курортов один фешенебельнее другого, с маршрутов через священные места, от Мачу-Пикчу до Гималаев. Пока я не задумалась о том, что мы потеряли в этом туристическом буме, я писала о бассейнах с видом и гостиничных номерах по 1 тыс.  долларов за ночь как о чем-то само собой разумеющимся», – добавила Робертс.

Устав от многочисленной работы и путешествий, девушка почувствовала «туристическую передозировку» и выбрала Сибирь, как направление, куда мало кто приезжает.

«Пейзаж без единого ограждения оказался даже прекраснее, чем я могла себе представить. (…) Стоял январь, мороз был градусов двадцать, и когда я сложила пирамидку из камней на одном из плато, снег как будто не падал, а, наоборот, вздымался. Никогда не забуду ощущение, словно я стою в поле неведомой энергии. Небо прояснилось, и все вокруг смолкло. Я ощущала пульс тишины и слышала собственное дыхание. Мириады крошечных алмазных кристалликов сверкали в лучах света», – описывает Робертс свои ощущения.

Путешествовала американка по Чуйскому тракту, который она называет «одной из живописнейших дорог мира». Однако потом путешественники свернули с дороги, чтобы «исследовать гряду заснеженных холмов, убегающих в сторону Монголии».

«Куда ни глянь – ничего и никого, ни намека на человеческое жилье. Затем откуда-то из белизны выплыло стадо архаров. Это самые крупные бараны в мире, их закрученные эффектным штопором рога, если их развернуть, достигают почти двухметровой длины и загибаются назад, словно их закрутило ветром. Сердце колотилось от волнения. Вот оно, здесь и сейчас: ощущение чуда бежит по моим жилам, и каждая клетка тела оживает», – написала журналистка.

Ранее журналист финского издания Yle Эркка Микконен рассказал о своем путешествии по РФ на поезде.





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