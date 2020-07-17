Стипендии в РФ предложили повысить до уровня МРОТ
17.07.2020, 21:30, Новости дня
В РФ прорабатывается вопрос о возможности увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, сообщили в Минобрнауки.
«Для увеличения норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки РФ прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», – заявили ТАСС в ведомстве.
Уровень МРОТ в 2020 году составляет 12 тыс. 130 рублей.
Напомним, в министерстве заговорили о повышении стипендий до уровня МРОТ всем студентам российских вузов в начале июля.
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