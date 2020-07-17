Личное: Некрасивая несмотря ни на что

17.07.2020, 21:20, Разное

Ксюша Бородина всегда поражала меня своим отчаянным желанием стать красивой. Будем объективны: природа на внешности Ксении сильно отдохнула. Однако Бородина не смогла смириться с собственной некрасивостью и, засучив рукава, принялась осваивать пластическую хирургию и фотошоп.



Фото: Соцсети

Причём, связь свою и с пластикой, и с фотошопом Ксения, насколько я помню, усердно отрицает.

Так, например, тому, кто найдёт в её губах филлеры, ведущая публичного дома 2 пообещала миллион:

«Один миллион рублей на кону. Мы идем с вами на УЗИ губ, и если там находят гель, то я вам – один миллион. За меньшие деньги время свое тратить не буду. Так что начинайте сбор».

Помимо лица, есть у Ксении и ещё одно слабое место: тело. Причём, всё тело целиком: начиная с коротких ног и заканчивая большой головой.

На каждой фотографии Ксюша старательно вытягивает свои неизящные, очень посредственные ножки. Подозреваю, вытягивает не только усилием мышц, но и в фотошопе.



Фото: Соцсети

Однако у Бородиной есть муж — дрессировщик сгинутого в небытие кота Шантика. Вот он-то и сливает неудачные фотки Ксении в свой Инстаграм.

Ксения старается-старается, тянет-тянет носочек во время фотосессии, пока фотограф зарывается головой в песок, чтобы удлинить её подставку, а потом приходит Омар и вываливает правду-матку.



Фото: Соцсети

Или вот, например, вечно жирный живот Ксении. У себя в Инстаграме она прикрывает его фотошопом и натянутыми по подмышки тугими плавками или леггинсами. А вот в Инстаграме мужа мы видим упитанный такой бочонок.

Хорошо хоть на лице у Ксении — маска, а то бы ещё и перекошенную рожу и прыщи на ней слил бы этот горе-дрессировщик!



Фото: Соцсети

Сдаётся мне, что сейчас, в этот тихий пятничный вечер, прилетит ничего не подозревающему Омару Хуяму гнусная истерика закомлексованной и озлобленной бабёнки. Да, и поделом ему: не хочешь работать — терпи!

Пацаны, вы бы смогли жить не содержании женщины? Почему?

Девки, приходилось платить за мужчину? Чем дело кончилось?