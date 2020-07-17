В РФ отреагировали на угрозу санкций США против Турции из-за С-400
17.07.2020, 21:16, Новости дня
Россия не прекратит поставлять С-400 в Турцию, этому не смогут помешать санкции США, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения Конгресса [США]. Уже идет исполнение контракта», – сказал Джабаров РИА «Новости».
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган не поддается угрозам со стороны Вашингтона.
«Эрдоган парень упертый, на него вряд ли это подействует», – отметил сенатор.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах предложили законопроект, предполагающий санкции в отношении Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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