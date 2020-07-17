У станции метро в Киеве прогремел взрыв

17.07.2020, 21:16, Новости дня

У входа на станцию метро «Шулявская» в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие, информирует Национальная полиция Украины.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне, пострадал один человек, говорится в сообщении на сайте ведомства. Личность потерпевшего устанавливается, его госпитализировали.

Информация о взрыве в правоохранительные органы поступила около 20.10 по местному времени (совпадает с московским).

На место происшествия приехали наряды полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

В ноябре 2019 года в отделении «Ощадбанка в Днепропетровском районе Киева произошел мощный взрыв. Внутри здания осыпался потолок, был уничтожен банкомат, а витрину выбило наружу.