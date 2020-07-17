Мнение: Миф о молодежи, или Возраст Молчалина

17.07.2020, 21:12, Разное

Не я один сегодня замечаю удивительную вещь: после «пандемии чудовищного ковида» общество понемногу приходит в себя от пережитого стресса, на улицах все меньше людей в противочумных костюмах – но при этом среди тех, кто все еще продолжает носить маски (или даже маски плюс перчатки) больше людей молодых, условно – от 18 до 30. Это странно, ведь, казалось бы, если «эпидемия» особенно опасна для людей пожилых и старых – то и «средства защиты» больше должны таскать именно старики и пожилые. Но нет.



Ласка в перчатках

Очень часто можно встретить молодые парочки, в которых или он, или она, или даже оба сразу – в масках! Невольно закрадывается вопрос – а как же они целоваться-то будут? В ФБ читал описания от таких же «наблюдателей за жизнью», как я: так и целуются! Сквозь маски. Название даже было красивое у поста: «Ласка постковидного мира».

И не только парочки, вообще молодые люди – байкеры, велосипедисты, рокеры… Вроде бы носят вполне себе «контркультурный» прикид – и в масочке. Почему?! А где же это самое молодежное бунтарство, где «пощечина общественному вкусу», где, наконец, это якобы свойственное молодости «презрение к смерти»? Что за мода такая – ходить в намордниках, причем именно потому, что… «этого требуют власти»?

Можно, конечно, списать феномен на якобы свойственные современной молодежи повышенные «ответственность и благоразумие». Просто, дескать, молодые люди проявляют «ответственное отношение», боятся заразиться сами и не хотят заражать других. «У нас – прекрасная молодежь!» – как говорила Агнесса Ивановна в фильме «Курьер», и как, без сомнения, подхватят бесчисленные агнессы ивановны сегодня, свято уверенные, что все эти маски – в самом деле проявления заботы.

Но конечно, дело не в заботе: маски сегодня – вполне четкие маркеры проявления лояльности… и конформизма.

Вспоминается недавняя заметка Анастасии Мироновой по поводу свежего опроса Левады – о поддержке оппозиционных политиков. Там внезапно у Навального обозначился «провал» именно среди молодых – от 18 до 30 (и относительно высокий уровень у тех, кому от 31 до 44). На этом основании Анастасия заявила, что у Навального как политика «нет будущего», потому что «молодые не за него».

Я знаю весьма настороженное отношение Мироновой к Навальному – и в целом оно у меня примерно такое же. Однако с выводом ее не согласен: слабость поддержки Навального «молодыми» еще ни о чем не говорит. Это, скорее, мы сами находимся в плену предрассудков: ведь согласно традиционным представлениям, молодежь всегда и везде – главный хворост протеста, именно молодежь более всего недовольна текущим положением вещей, готова к бунту, к восстанию – и успешна будет только та оппозиция, которая найдет с этой бунтующей молодостью общий язык.

Но, собственно, почему мы так думаем? И всегда ли молодежь ТАКАЯ? Конечно, нет.

Вся эта «бунтарская молодежь» – принадлежность обществ с высокой рождаемостью. Нам это казалось аксиомой и «мировым правилом» просто потому, что высокая рождаемость почти до начала 21 века и была практически везде и всюду – люди и не думали, что может быть как-то по-другому. Высокая рождаемость, высокая смертность – молодые люди уже успели родиться и еще не успели умереть (в 19 веке человек, доживший до 40, уже считался почти стариком). Молодых МНОГО. А хороших мест всегда мало, и они заняты «старперами». Плюс – еще и вокруг масса таких же, как ты – молодых и злых конкурентов за кусок хлеба и лучшее будущее, которые готовы буквально вырвать этот кусок у тебя изо рта. Конечно, такая нервная обстановка и непрекращающийся стресс приводили молодежь в исступление, к готовности крушить мир, чтобы привести его в любое другое, но менее невыносимое состояние.

Однако – не то сейчас. Рождаемость давно и неуклонно падает, в частности, в России молодых людей банально МАЛО. Россия вообще сейчас – страна если не старая, то пожилая. Средний возраст жителя, по данным Росстата – около 42 лет. Для сравнения: на момент Октябрьской революции средний возраст жителя России был менее 20!

То есть то, что мы ошибочно принимали за какую-то врожденную, чуть ли не генетическую особенность, оказалось не более чем социальной реакцией. Молодых людей мало, и поэтому они – совершенно другие. Ввиду малочисленности у них, попросту говоря, нет необходимости работать локтями друг с другом – и потому вместо бунтарства они выбирают путь адаптации. Не ломать, а приспособиться. Не требовать, а втираться в доверие. «Сами предложат и сами всё дадут» – вот девиз нынешнего молодого поколения. Булгаков переворачивается в гробу, но молодые знают, что делают.

Возраст Молчалина

Со школьных лет в голове у современных россиян (тех, кто хоть как-то учился) засел образ из русской классики – «Молчалин как образец холуя и приспособленца». Строчки из «Горя от ума» ушли в народ, все мы нет-нет да повторяем бессмертное: «В моих чинах не должно сметь свое суждение иметь», «девиз – умеренность и аккуратность». Молчалин, собственно, и есть слуга, кто-то вроде лакея при богатом московском барине Фамусове. Каким он нам представлялся, когда мы читали пьесу? Какой-то угодливый господинчик неопределенного возраста, с бегающими глазками, скользкий, мерзкий, всегда в каком-то полупоклоне…

И в каждом классе среди тех двух-трех человек, кто действительно читал Грибоедова, всегда витало одно недоумение (во всяком случае, оно точно было у меня): ну хорошо, пьеса роскошная, Грибоедов гений, но одно совершенно непонятно – как так вышло, любимая женщина Чацкого, дочь Фамусова Софья, к которой он «спешил, летел, дрожал, вот счастье, думал, близко!» – как получилось, что она вместо него влюбилась в мерзкого лакея своего папеньки?! С чего бы вдруг?

Вот этот странный во всех смыслах мезальянс ни один учитель не мог объяснить. Чацкий – умный, интересный, остроумец, везде был, все повидал, прибыл из загранки; кто против него Молчалин? А ведь Софья реально рискует, заведя такую интрижку со слугой: делает ему какие-то признания, пишет письма – явно голову потеряла. Из-за лакея! Удивительно.

В детстве я так и не смог решить эту загадку, тем более, что «Горе от ума» «проходят» в школе очень рано, классе в шестом. Поэтому так, оставил «занозу» в памяти (какая-то у этого вашего Грибоедова несуразица, ей-ей) – да и отвлекся. И только недавно – как раз в связи с размышлениями о «молчалинских» чертах в современной молодежи – вспомнил и нашел решение.

Оно на самом деле очень простое. Молчалин очень молод и очарователен этим самым очарованием юности. Наверно, его внешность – примерно такая, как мы представляем себе Ленского. «Возвышенный юноша». Возможно, это вообще Ленский и есть – чудом выживший после дуэли с Онегиным, разорившийся и перебравшийся в Москву, чтобы «начать с нуля».

Вот поэтому Софья и предпочитает умному и интересному, но потасканному Чацкому очаровательно скромного, милого и заботливого (sic!) Молчалина. Молчалин, конечно, и маску бы надел, была б такая оказия, и ходил бы в ней везде и всюду, напоказ. Своей «ответственностью» он бы еще больше понравился Софье – а Чацкий с его дурацким (с точки зрения всего «общества») бунтарством был бы у нее всегда в пролете.

Молодость, конечно, побеждает; но не напором, не бурей и натиском – а именно вот таким «добронравием». Нет нужды бунтовать, когда можно приспособиться: это выходит и проще, и эффективнее, и, главное, безопаснее. Гений Грибоедова почти два века назад дал нам образ такой вот «новой молодежи» – по всей видимости, той, которая далее и пребудет с нами всегда. Хотя эти молодые, конечно, тоже могут «бунтовать» – но их «бунт» будет тоже необычным: это бунт не против скреп, а против взрослых, которые поддерживают скрепы недостаточно рьяно. Такое хунвейбинство – правда, в России, похоже, молодых настолько мало, что они даже на хунвейбинство не решаются. Или им просто лень.



Дети будут хуже, чем мы

Забавно, но, похоже, те самые 40-летние, которые «поддерживают Навального» – это социально-демографически и выходит та самая страта, которая является единственной базой возможного протеста ВМЕСТО молодежи. Как оно, собственно, и было и что нам было «дано в ощущениях» – те же Болотные и Сахарова всегда поражали именно обилием сограждан весьма потасканного вида, «в годах». Это оправдано: 40-летние – дети «угара совка», в частности – его последнего, горбачевского «беби-бума» (когда, в частности, советским людям запретили пить, и они с горя начали усиленно заниматься сексом). Их оказалось много – и они, получается, до сих пор остаются неприкаянными.

Василию Михалычу Вакуленко, он же репер Баста, в этом году аккурат 40 лет. Это и есть современные «рокеры», выражающие поколение и пишущие «песни протеста»; он да еще 47-летний Шнур. Для сравнения – Цой написал свои «Перемен!», когда ему было 25.

Современные 25-летние «Перемен» не пишут. Зато Василий Вакуленко написал своего рода гимн межпоколенческому взаимодействию – песню «Сансара», у которой сотня миллионов просмотров на Ютубе, со словами «Наши дети будут лучше чем мы». В клипе еще есть 44-летняя «рокерша» Арбенина – все старательно покрыты татуировками, серьгами и как бы всем своим видом выражающие «контркультурный протест».

«Сансара», правда, легко противоречит самой себе – там в припеве «Нас просто меняют местами, таков закон Сансары»; то есть ни о каком «лучше, чем мы» не может быть и речи. Мы догадывались. В действительности же все еще печальнее – наши дети будут ЕЩЕ ХУЖЕ.

А если хотели лучше – рожать надо было больше. Сейчас поздно – поезд ушел.