7 самых интересных фильмов Beat Film Festival: о том, как звучит Барбра Стрейзанд, чего боится Трумен Капотэ и чем так примечателен Бэнкси

17.07.2020, 21:10, Разное

Международный фестиваль документального кино о современной (и не только) культуре в этом году проходит в гибридном формате: желающие увидеть документальные новинки не выходя из дома смогут сделать это онлайн на платформе Кинопоиск HD. Те же, кто привык смотреть кино в кинозале, смогут сделать это на серии офлайн-премьер и лекций. Билеты на показы в кинотеатрах Москвы — уже в продаже. Покупка же и просмотр фильмов онлайн станут доступны с 1 августа. А пока — наш гид, который поможет вам лучше сориентироваться в том, какие билеты стоит взять на сайте Beta Film Festival

“Говорит Трумен Капоте”, Реж. Эбс Берноу

Кадр из фильма “Говорит Трумен Капоте”

Его перу принадлежат такие известные произведения XX века как “Завтрак у Тиффани” и “Другие голоса, другие комнаты”, но жизнь самого Трумена Капоте легко могла бы составить по накалу страстей конкуренцию любой книге. Самый известный писатель своего времени, и самый недолюбленный — по его собственному мнению — человек на всем белом свете. Любимец гламурных нью-йоркских дам и организатор вечеринок, который чувствовал себя чужим на празднике жизни высшего света. Его последний роман об этом самом свете “Услышанные молитвы” так и не был закончен: первые главы, испещренные не только саркастичными, но и резкими наблюдениями за друзьями и знакомыми последним очень не понравились.

По иронии судьбы, в “Говорит Трумен Капоте” у микрофона оказываются как раз они — современники писателя, гости тех же званых вечеров и стильных балов. И именно через детали этих ранее не видевших свет интервью (которые брал журналист Джордж Плимптон) выкристаллизовывается портрет самого героя разговоров. Ранимого и храброго, едкого, но хрупкого, ежедневно бросавшего вызов закостенелой Америке своим нетрадиционным взглядом на мир, любовь и творчество. Взрослый ребенок, так до конца и не реализовавший собственных надежд, теперь он говорит со зрителем через экран — сквозь года, чужие воспоминания и раритентнтые кадры. И к нему точно стоит прислушаться.

Примечание: Картину Эбса Берноу можно будет посмотреть только офлайн.

Когда: 4 и 14 августа

“В погоне за Бэнкси”, Реж. Аурелия Рувье, Шеймас Хейли

Кадр из фильма “В погоне за Бэнкси”

Феномен вездесущего и одновременно никому не известного летописца эпохи по имени Бэнкси десять лет назад уже исследовали в картине “Выход через сувенирную лавку”, но понять, кто скрывается за сотнями граффити тогда не удалось. Десять лет спустя личность художника по-прежнему не установлена, но предметом исследования режиссеров “В погоне за Бэнкси” является совсем не его ФИО, а миф, который создал вокруг себя этот человек. Подобно Мидасу из старой легенды, он превращает в золото — а вернее, в тренд и хайп, что сегодня по сути то же самое — все, к чему прикасается. Будь то самоуничтожающаяся картина “Девочка на шаре”, проданная за бешеные деньги на Сотбис, вывезенная в другую страну стена с его граффити или даже выставка его работ, о существовании которой сам Бэнкси и не подозревает — все, на чем стоит печать его авторства, становится медийной сенсацией.

Режиссеры “В погоне за Бэнкси” — вопреки русскому названию картины — при этом не пытаются открыть новые смыслы в работах художника или же поразить зрителя неизвестной до этого информацией. Отображая на экране механизмы волшебного преображения всех, кто оказался причастным к творчеству Бэнкси, они выводят формулу идеального народного творца. Близкого массам не в силу своего происхождения или истории, но согласно самому факту своей анонимности. Он — никто, а значит, мы все. И кино это не только про него, но и про всех нас.

А также: Показы картины будут сопровождаться дискуссиями “Миф о художнике” (2.08) и “Зачем уличному искусству музеи” (10.08)

Когда: 2 и 10 августа

“По волнам: искусство звука в кино”, Реж. Мидж Костин

Звукорежиссер Уолтер Мерч в фильме “По волнам: искусство звука в кино”

Истории кинематографа посвящено немало картин и книг — но как быть с историей звука в этом самом кино? Кто отвечает за ее написание? И какое значение имеет звуковой ряд в том виде искусства, который принято считать визуальным? Ответить на эти вопросы взялась звукорежиссер Тони Скотта и Джона Уотерса Мидж Костин, поступательно проводящая для зрителей “По волнам” экскурсию по жизни шепотов и криков на большом экране. От рыка Кинг Конга до рева Чубакки, от “Певца джаза” до “Матрицы”… На этом пути можно будет узнать немало удивительных фактов об истории визуально-звукового синтеза. Например, о том, что в знаменитом “Апокалипсисе сегодня” Копполы за каждую часть картины (будь то шум вертолетных вертушек или скрип плывущей по реке лодки) отвечала отдельная команда звуковиков. Или что спасибо за введение стереофонической системы нужно говорить Барбаре Стрейзанд: певица и актриса просто хотела лучше звучать в своем фильме “Звезда родилась” и не побоялась выложить за это кругленькую сумму. Истории из жизни и технические детали, музыка, ставшая визитной карточкой кино и звук, который был создан специально для этого фильма — в этом познавательном и увлекательном доке уделяется внимание каждой из этих составляющих. Есть место и для вывода: в синтезе звукового и визуального, в единении кино- и звукорежиссера и кроется главный триумф и момент кинематографического величия. Ради него и стоит работать, снимать и придумывать новые звучания.

Когда: 6, 8 и 15 августа

“Мэйден”, Реж. Алекс Холмс

Кадр из фильма “Мэйден”

Когда-нибудь по этой истории снимут фильм и сыгравшая главную роль актриса обязательно получит “Оскар”. Впрочем, и без этого расклада биография грезящей океаном и регатой Трейси Эдвардс уже оказалась совсем близко к заветной статуэтке: в прошлом году документальная картина о судьбе девушки попала в шорт-лист главной американской кинопремии. Снимавший кино режиссер Алекс Холмс обратил внимание на Эдвардс не случайно: девушка, ворвавшаяся в престижный, опасный — и полностью мужской — мир парусного спорта, капитан первой женской команды, которая в 1989 году приняла участие в кругосветной регате. Cценарий ее пути к заветной цели могли бы написать лучшие из лучших в Голливуде, но создала в итоге сама жизнь.

За этой самой жизнью Трейси и дюжины храбрых девушек создатели картины “Мэйден” будут следить не только во время кругосветки, но и за пределами снастей и парусов. Побеги из дома — Эдвардс была бунтаркой по натуре, дружба со школьной скамьи, первые разочарования в людях и насмешки коллег-мужчин. На этом пути — от предубеждений к маячащей вдалеке мечте, от покупки ветхого суденышка к созданию из него яхты под названием “Мэйден” — будет немало девятых валов и сбивающих с ног препятствий. И смотреться они будут как настоящие эпизоды из остросюжетного кино о гонке, изменившей немало жизней. Не отказывайте себе в удовольстви — сходите на этот щекочущий нервы док, пока Трейси Эдвардс не сыграла метчающая об “Оскаре” актриса.

А также: показ картины 8 августа будет сопровождаться дискуссией “Гонки за мечой: как спорт помогает женщинам добиваться своего”

Когда: 8, 11 и 12 августа

“Книготорговцы” Реж. Д. В. Янг

Кадр из фильма “Книготорговцы”

В эпоху повсеместной цифровизации, высоких скоростей и жизни в формате онлайн такая вещь как бумажная книга становится пережитком прошлого и анахронизмом — или все же нет? Ответ на этот вопрос пытается найти документалист Д. В. Янг, отправляясь в самое сердце букинистического Нью-Йорка к обитателям местных книжных храмов: продавцам и покупателям, охотникам за редкими фолиантами и ветхими экземплярами зачастую самой неожиданной литературы.

“При слове книготорговец вы наверняка представляете себе усатого мужчину в твидовом пиджаке”, — в шутку опишет книжных энтузиастов один из этих героев. Но ведущий нить повествования режиссер неоднократно опровергнет этот тезис: его герои — молодые и старые, эксцентричные и не очень — приходят к делу своей жизни самыми разными путями и преследуют самые разные цели. Да и книги — тот самый “анахронизм” — играют в жизни каждого самую разную роль. Связь с прошлым и взгляд в будущее для одного, попытка оставить свой след в истории и предмет искусства для другого. Что едино в этом букинистическом многоголосии — так это любовь и бесконечное восхищение перед печатным словом. Если вам также дороги книги, не пропускайте это кино.

А также: показ картины 2 августа будет сопровождаться дискуссией “Как меняется судьба бумажной книги в России”

Когда: 2 и 7 августа

“Армия плюс”, Реж. Луиза Детлефсен, Луиза Унмак Кьелдсен

Кадр из фильма “Армия плюс”

“Если я скажу, что я высокая, никто не будет отрицать этого. Скажу, что я толстая — все сразу начнут говорить “нет, что ты, ты симпатичная”. Но я и симпатичная, и толстая — и не стыжусь этого”, — говорит одна из героинь этой скандинавской драмы. В XXI веке люди научились принимать разную любовь, цвет кожи и взгляды на жизнь — но все еще не до конца понимают, как быть с цифрой на весах. Кто-то определяет через них человека, кто-то — делает их главной преградой на пути к счастью, личной жизни и “тому красивому купальнику, который я куплю, когда похудею”. И лишь единицы находят в себе силы посмотреть в зеркало без страха и предубеждения.

Персонажи из “Армии плюс” — две девушки из Норвегии, одна из Дании и одна из Швеции — поступательно идут по последнему пути, присваивая себе обратно слово “толстая” и убирая из него негативный окрас. Мы такие, как есть, такие же как вы, ничуть не хуже — словно бы провозглашают они и доказывают это личным примером. И хотя в жизни этих бодипозитивных активисток по-прежнему случается немало неприятных моментов, на мир они смотрят исключительно со знаком “плюс”. Как и авторы этого оптимистичного кино о том, что цифра на весах совсем не главное.

А также: показ 11 августа будет сопровождаться Q&A с герояними фильма

Когда: 11 и 13 августа

“Вера”, Реж. Валентина Педичини

Кадр из фильма “Вера”

Они называют себя воинами света, но живут в закрытых помещениях и практически не видят солнца, они тренируются согласно заветам мастеров кунг-фу, но при этом являются монахами-католиками. Они — это участники итальянской секты харизматичного лидера, который готовит их к концу света — и, пожалуй, этим все сказано. Отправившаяся в сердце этой закрытой коммуны режиссер Валентина Педичини и не использует лишних слов, и не берет у воинов интервью. Вместо этого она внимательно документирует происходящее, не вмешиваясь и не осуждая.

Никаких субъективных эмоций и лишних цветов (“Вера” черно-белая) — в отсекающей все лишнее съемке Педичини с первых кадров проступает самое главное. Отеческое отношение гуру к своим ученикам, который горазд что похвалить, что наказать. Поэзия сурового и изнурительного быта сектантов. Нарастающий ритм их тренировок и боев, больше похожих на макабрический танец… То, что поначалу кажется картиной о духовных поисках, на деле оказывается скрупулезным исследованием природы человека, его становления и его веры — какой бы странной она не была. “Ты либо становишься тем, кто ты есть, либо пакуешь сумки и уходишь”, — наставляет своих воинов-добровольцев лидер. И наблюдать за этим балансированием между двумя полюсами безумно интересно.

Когда: 3 и 9 августа