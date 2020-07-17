 

Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

17.07.2020, 21:08, Новости дня

Китай распродал порядка 1 млн баррелей нефти из своих резервуаров на международном рынке, сообщают СМИ.

«До 1 млн баррелей было куплено торговыми компаниями через Шанхайскую фьючерсную биржу», – цитирует РИА «Новости» Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о продаже резервной нефти.

Нефть поставляли тем покупателям, которые в отсутствие поставок из Китая закупали бы сырье на Ближнем Востоке или в Африке.

КНР в первой половине 2020 года нарастила импорт нефти на 9,9% до 269 млн тонн, сообщили в государственном статистическом управлении Китая.

В марте сообщалось о рекордных закупках нефти Китаем у России. Отмечалось, что КНР выкупила 1,6 млн тонн нефти марки Urals.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Президент Татарстана Рустам Минниханов решил выдвигаться на новый срок

14.07 / Daily Telegragh – Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

22.05 / ООН похвалила ветерана ВОВ из РФ за сбор средств для медиков

24.06 / Путин призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ

07.07 / Золотовалютные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума

23.05 / “Два месяца осталось”. Резников объяснил, сколько времени есть на вывод российских войск с Донбасса

27.05 / Частный космический корабль начали создавать в России

11.07 / Саакашвили о переговорах со страной-агрессором: С врагами и преступниками разговаривать должен международный суд

15.05 / Из Италии вылетел последний самолет с российскими военными

16.06 / Нефть резко выросла в цене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска