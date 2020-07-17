Верховная Рада обратится к парламентам мира по поводу «голосования» в Крыму

17.07.2020, 21:06, Новости дня

КИЕВ – Верховная Рада Украины намерена «безотлагательно» обратиться с заявлением к парламентам иностранных государств и международных парламентских организаций в связи с проведенным нелегитимным голосованием на территории оккупированного Крыма.

Как отмечается на сайте Верховной Рады 17 июля, 306 из 367 народных депутатов поддержали постановление «О заявлении Верховной Рады относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе (№3736)».

В объяснительной записке к тексту постановления указывается на необходимость принятия такого обращения к законодательным органам демократических государств.

Украинские депутаты отмечают, что голосование за поправки к российскому Основному закону на временно оккупированной территории – это «своеобразный акт легализации продолжающейся незаконной оккупации Крымского полуострова».

«Исходя из этого, существует насущная необходимость обеспечить непризнание результатов упомянутого общероссийского голосования в части их проведения на территории временно оккупированного Крыма», – подчеркивается в объяснительной записке к постановлению.

Голосование по поправкам

В России с 25 июня до вечера 1 июля прошло голосование по поправкам в конституцию. Изначально общероссийское голосование по поправкам к конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли, сообщает РБК.

Эти поправки на территории аннексированного Крыма поддержало более 90 процентов участников «голосования», сообщает российская пресса.

Напомним, что 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни ООН, ни Соединенные Штаты не признали результаты голосования на «референдуме». В заявлении государственного секретаря Майка Помпео – Крымской декларации, которая была выпущена 25 июля 2018 года, отмечается, что «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о соблюдении которых она давно утверждает, и прекратить оккупацию Крыма».

«Так же, как и в Декларации Уэллеса 1940 года, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом, Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются хранить эту политику до восстановления территориальной целостности Украины», – отмечается в Крымской декларации, текст которой размещен на сайте посольства США в Украине.

Протест и позиция – неизменны

Политолог Вячеслав Потапенко напоминает, что украинская позиция остается неизменной: Крым – аннексирован, он – украинский, и любые действия России, выборы голосования или опросы, референдумы, которые закрепляют изменения в конституцию, на его территории незаконны.

«Эти законодательные действия украинской власти в сложившейся ситуации ожидаемы, но про их результативность сложно говорить. Просто для государственной власти нужно зафиксировать позицию независимо от того, эффективна она или нет», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также считает, что протест Украины по крымскому незаконному голосованию не сможет создать прецедент для пересмотра итоговых результатов всероссийского референдума по внесению поправок в конституцию.

«Действия украинского законодательного органа – это больше нота протеста. Сейчас вокруг Украины ситуация обострилась, и вообще на постсоветском пространстве идет обострение во взаимодействии между республиками, страны обмениваются дипломатическими заявлениями. В данном случае украинская нота протеста, теперь подкреплена постановлением Верховной Рады», – говорит Вячеслав Потапенко.

Аннексия полуострова и реакция Европы

Политолог «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что крымская тема для европейских политиков и лидеров крайне токсична.

«То, что делает Украина – можно назвать правильным: Украина не признает переход Крыма в Россию. Когда будут международные разбирательства после перехода полуострова назад – будет повод сказать, что Украина юридически отстаивала свои права и призывала Россию не нарушать принципы международного права», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что международная позиция, в частности, позиция ряда европейских политиков, не рассматривает сценарии давления на Россию для возвращения Крыма Украине. Так, ведущие немецкие политики, по словам Виталия Литвиненко, не поздравили Кремль и никак не отреагировали на внесение поправок «по обнулению срока» в российскую конституцию.

«Сама идея аншлюса, присоединения, аннексии для Путина была бы невозможна без соответствующей реакции внешних игроков. А Украина ничего не сделала, чтобы защитить или остановить аннексию», – отмечает Виталий Литвиненко.

Политолог отмечает неопределенность украинской политики в отношении Крыма, спустя шесть лет с момента аннексии полуострова. А также, по его словам, Украине еще предстоит «вырастить» настоящие политические элиты, которые будут руководствоваться национальными принципами.