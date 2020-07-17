Гонтарева: Коломойский и Боголюбов хотят войти в “ПриватБанк”, чтобы за государственный счет отозвать все иски из международных судов

17.07.2020, 21:03, Новости дня

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что бывшие владельцы “ПриватБанка” Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов хотят вернуть контроль над финансовым учреждением, чтобы отозвать иски против них в международных судах. Такое мнение она высказала в интервью газете “Факты”, которое вышло 17 июля.

“ПриватБанк” им не нужен. Если произойдет реституция, они получат банк, который тут же закроют из-за огромной дыры в балансе (государство внесло 155 млрд грн капитала в “ПриватБанк” при его национализации). Им просто надо войти туда и за государственный счет отозвать все иски из международных судов. Это четкая цель Коломойского и Боголюбова. Зачем им [президент Владимир] Зеленский в этом подыгрывает? Спросите у президента”, – сказала Гонтарева.

“ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. Перед национализацией финучреждение было признано неплатежеспособным. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн (из них 155 млрд грн – сразу после национализации).

Коломойский и Боголюбов в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка. По данным “ПриватБанка”, только украинские суды рассматривают около 800 дел, связанных с финансовым учреждением. В международных судах “ПриватБанк” пытается взыскать с бывших собственников нанесенный ущерб и привлечь к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что “ПриватБанк” ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В феврале 2020 года глава правления “ПриватБанка” Петр Крумханзл заявил, что существует “реальный риск” возврата банка бывшим владельцам.

Зеленский, который до избрания главой государства был бизнес-партнером Коломойского, утверждал, что в вопросе “ПриватБанка” “будет защищать только интересы государства”.

13 мая Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который вводит запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. 21 мая закон подписал президент. В июне 64 народных депутата подали в Конституционный Суд обращение с просьбой проверить документ на соответствие Основному закону Украины.