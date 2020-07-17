 

В Луганской области задержали ключевого организатора незаконного референдума – СБУ

17.07.2020, 21:03, Новости дня

Служба безопасности Украины задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов антиконституционного референдума по созданию так называемой “ЛНР”. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 17 июля.

Мужчина много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014-го он стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.

“Предатель получил должность так называемого председателя координационного народного совета Луганской области. Он принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного референдума в 2014 году о создании псевдообразования “ЛНР”. Злоумышленнику не удалось долго удержаться на руководящих позициях в самозваных “органах власти”. Вскоре его оттеснили новые фавориты пророссийских террористов”, – сказано в сообщении.

По данным СБУ, экс-чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако, не видя перспектив в “ЛНР”, решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины.

Сообщнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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