Советник Кличко: В Киевсовете будет семь партий, их можно назвать “х…й, говно и муравей”

17.07.2020, 21:03, Новости дня

Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов, который “приостановил” работу в команде киевской власти на время избирательной кампании, в интервью изданию “Бабель” спрогнозировал, какие партии пройдут в Киевский горсовет.

“Я понял, что должен сделать паузу на четыре месяца. Нужно перегруппироваться и в ноябре вернуться под новый Киевсовет, который будет адом. Там будет семь партий, и его можно назвать “х…й, говно и муравей”, – заявил советник.

По его мнению, ни у одной из партий, которые пройдут в КГГА на местных выборах 2020 года, не будет большинства.

“Пройдут “зеленые” (партия “Слуга народа”. – “ГОРДОН”), “Европейская солидарность”, УДАР, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, Юля (партия “Батьківщина”. – “ГОРДОН”), “Єдність”, партия Шария. Выиграет “Слуга народа”, второе место разделят “Европейская солидарность” и УДАР. Все депутаты известны и прикормлены, мы получим не монолитный совет. Предыдущий совет работал эффективно только потому, что Виталий Кличко и Петр Порошенко договорились: Кличко – мэр, Порошенко – президент. Теперь договоренности нет, будет турбулентность”, – добавил Бахматов.

Бахматов стал советником Кличко в сентябре 2019 года. Он занимался внедрением информационных технологий в управление городом, вопросами инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От “Слуги народа” кандидатом будет нардеп Ирина Верещук. О желании поучаствовать в выборах говорил и главный санврач Виктор Ляшко, но только в случае поддержки президента Украины Владимира Зеленского.