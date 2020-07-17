 

Мнение: Смычка города и деревни

17.07.2020, 20:50, Разное

ФСБ схватила в Хабаровске исламского террориста со свеженапечатанным флагом с шахадой, новеньким ножом и свежеразлитыми "коктейлями Молотова". Террорист намеревался совершить теракт на митингах против ареста Фургала.

Очень вовремя появившиеся исламисты в данном случае работают плечом к плечу с Единой Россией, которая с помощью мэра Хабаровска (он-то как раз пламенный единоросс) пытается свернуть митинговую и протестную активность в регионе. Смычка ИГИЛ (или Аль-Кайеды, что скорее всего должны символизировать предъявленные атрибуты) и ЕР позволяет подозревать театральный и постановочный характер произошедшего.

Источник: Эль Мюрид





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