Мнение: Смычка города и деревни

17.07.2020, 20:50, Разное

ФСБ схватила в Хабаровске исламского террориста со свеженапечатанным флагом с шахадой, новеньким ножом и свежеразлитыми "коктейлями Молотова". Террорист намеревался совершить теракт на митингах против ареста Фургала.

Очень вовремя появившиеся исламисты в данном случае работают плечом к плечу с Единой Россией, которая с помощью мэра Хабаровска (он-то как раз пламенный единоросс) пытается свернуть митинговую и протестную активность в регионе. Смычка ИГИЛ (или Аль-Кайеды, что скорее всего должны символизировать предъявленные атрибуты) и ЕР позволяет подозревать театральный и постановочный характер произошедшего.