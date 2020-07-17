 

Спасение загорающей у бассейна американки попало на видео

17.07.2020, 20:48, Новости дня

В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как загорающая американка успела спастись от падающего на нее дерева.

На кадрах, опубликованных «Ридусом», зафиксировано, как женщине, сидящей в шезлонге у бассейна и читающей книгу, кричит сын: «Беги, мама».

Женщина успела встать, после чего на шезлонг обрушилось дерево.

«О, боже! Я чуть не погибла», – сказала она после происшествия.

В апреле этого года в Москве сотрудники полиции спасли москвича, который едва не упал с 15-го этажа дома при попытке сделать селфи. После происшествия на него составили протокол об административном правонарушении за нарушение режима самоизоляции.





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