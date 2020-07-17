Астрономы впервые зафиксировали мерцание черной дыры

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17.07.2020, 20:30, Разное

Астрономы впервые смогли зафиксировать яркое мерцание черной дыры. Это явление удивило исследователей, ведь подобные космические объекты поглощают окружающую материю и практически не светятся.
Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике 1ES 1927 + 654 в 275 млн световых лет и имеющая массу в 19 млн солнечных масс, изучалась специалистами в течении 40 дней. За это время корона объекта после снижения своей яркости вспыхнула и засияла намного ярче, чем было раньше. По словам авторов работы, раньше они считали, что подобные перемены в яркости происходят через тысячи или миллионы лет, однако оказалось, что свечение меняется до 100 раз в 8 часов или 10 000 раз на протяжении года. Астрономы называют это открытие поразительным.

Подобный феномен был замечен в сверхмассивной черной дыре несколько лет назад во время исследования сверхновых звезд. Миссия обнаружила невероятно мощную вспышку, в 40 раз превосходящую обычную яркость 1ES 1927 + 654, где находилась черная дыра. Явление привлекло ученых и они стали тщательнее следить за сверкающей черной дырой. Через пять месяцев ядро галактики постепенно теряло свою яркость и спустя 40 дней полностью погасло. Невероятный взрыв стал причиной полного исчезновения короны черной дыры, чего никогда не происходило, заметили астрономы.





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