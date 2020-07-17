Баку предупредили об опасности ядерного инцидента

17.07.2020, 20:23, Разное

Эксперты обратили внимание на заявление пресс-службы Министерства обороны Азербайджана о возможности нанесения ракетного удара по Мецаморской атомной электростанции, расположенной на территории Армении. Об этом стало известно 16 июля.

“Удар по АЭС автоматически превратит Азербайджан в “страну-изгоя”, – цитирует “Царьград” специалистов. При этом политики и военные страны автоматически превратятся в преступников, охоту за которыми объявит вес цивилизованный мир, добавили они.