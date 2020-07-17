Посол США рассказа грузинам о зависти России

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17.07.2020, 20:23, Разное

Посол США в Грузии Келли Дегнан во время публичного выступления рассказала о том, что Россия якобы завидует истории грузинского успеха, передает “Экспресс газета”. Дипломат добавила, что, по его мнению, именно поэтому Москва мешает тем процессам, которые пытается наладить Тбилиси. Впрочем, свои суждения она предпочла оставить без каких-либо доказательств и примеров.





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