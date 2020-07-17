Мнение: Обретение лица

17.07.2020, 20:18, Разное

Давно уже я обещала рассказать принципы гимнастики для лица для Д и С типов, помогающей сформировать необходимую мышечную маску.

При правильном подходе такая гимнастика помогает быстрей изменить выражение лица и даже мимику на более органичную вашему типу.

Без гимнастики это тоже постепенно происходит. Когда вы находите свой тип, начинаете представлять целостный образ и видите себя таким, как надо, вы обретаете новое лицо.

С гимнастикой это можно получить авансом, намного быстрей.

Но начинать такие тренировки нужно с базового комплекса, который позволит снять с лица железный намордник, в которых ходят многие люди. Независимо от типа такой намордник уродует любое лицо: испуганные и напряженные глаза, наморщенный нос, зажатая челюсть с поджатыми губами.

Можно подойти к этому радикально, избавляясь от страхов, жадности и зависти.

Это правильный путь, но очень трудный и длинный.

Можно помочь своему лицу выглядеть лучше, чем вы есть.

У большинства на лице отпечатывается все самое плохое, что в них есть.

Сейчас гимнастика для лица и массажи в большой моде у женщин. Многие догадались, что лицу тоже необходим фитнесс как и телу, иначе какие-то мышцы лица в гипертонусе, а какие-то наоборот слишком вялые, и особенно это становится заметно с возрастом у людей с сидячей работой и большим количеством стрессов. Стресс накапливается и превращает лицо в юдоль скорбей.

Бесполезно стряпать на таком лице уверенное или довольное выражение. Это добавит фальши и лицо будет выглядеть еще противней.

Станиславский использовал гимнастику, которая состояла в том, чтобы ложиться на твердый пол и рефлексировать напряжение мышц, расслабляя их по очереди. Вот плечи зажаты, надо расслабить, теперь напрягся крестец, его расслабить, теперь диафрагма, расслабить ее и так далее, пока во всем теле не исчезнет напряжение. Потом и в жизни надо подмечать ненужное напряжение мышц и расслаблять их. Таким образом человек увеличивает поток спонтанности, его обаяние, артистизм, пластичность, выразительность растут.

Упражнения на растяжку сразу увеличивают общий запас спонтанности. Исследования показывают, что уже после 15 минут растягивания мышц уровень серотонина вырастает.

Но есть кое-что еще.

Даже если вы регулярно снимаете с лица и тела избыточное статическое напряжение, вы все равно сохраняете мышечную маску, говорящую о недостатке у вас спонтанности.

Какие лица кажутся людям обаятельными?

Те, в которых отражается большое количество спонтанности.

Человек искрится радостью или наоборот сосредоточен на деле и воодушевлен, но красиво его лицо, когда в нем много энергии, когда он полон сексуальной энергией или творческой и особенно, когда одухотворен. Люди бессознательно улавливают, что в этом человеке стабильный и мощный поток, и хотят быть рядом с ним, держаться поблизости, поскольку инстинктивно опознают его как нашедшего источник благодати – пищи и безопасности. Современных людей интересует не только физическая пища, но нашедший источник благ опознается точно так же, как и древности, ничего нового в этом нет. Опознается и действует притягательно.

Обаятельный – это значит спонтанный. Тот, кто чувствует себя уверенно, защищенно, устойчиво, кто деятельно увлечен и имеет высокую мотивацию и стабильный запас сил.

Люди в короне получают иллюзию такого состояния, но выглядят совсем иначе, чаще всего наоборот. В глазах у них страх, нужда, голод или даже безумие. И их обходят стороной. Без короны те же люди мрачны и подавлены, поэтому им кажется, что корона их украшает. Но она украшает их точно так же как платье голого короля.

Я хочу рассказать о гимнастике, которая позволит убрать с лица печать а-спонтанности, маску скорби и страха.

Улыбаться и смеяться, имея на лице маску скорби и страха, не только бесполезно, но имеет обратный эффект. Ваши улыбки фальшивы, а ваш натужный смех всех раздражает.

Сначала нужно снять маску скорби и страха.

Маска скорби и страха, она же – железный намордник, состоит из трех основных частей.

Верхняя часть сковывает глазницы и надбровные дуги, средняя часть – нос и скулы, нижняя часть – рот и подвижную часть челюсти. Как в академическом рисунке.

Я расскажу короткий комплекс для освобождения нижней челюсти из железных оков.

В отличие от простой гимнастики для лица, которой заниматься тоже очень полезно, этот комплекс нацелен на уничтожение паттерна. Это психотерапевтическая гимнастика, хотя физическое воздействие она тоже оказывает. Но эффект оказывается во много раз сильней простой физической тренировки и вот почему.

Представьте себе, что вы выполняете какое-то упражнение в спортзале, но делаете это чисто механически, думая о чем-то другом. Будь вы упорны, дисциплинированны и настойчивы, это принесет свой результат. Однако ваше тело будет сопротивляться, вы рискуете бросить занятия или получить травму, вот почему опытные спортсмены глубоко погружаются в процесс занятий и “думают мышцами”, сосредотачиваются на телесных ощущениях, отключаются от проблем. Многих любителей тренировок этот процесс так захватывает, что в случае любого стресса они бегут в спортзал. Они полностью выключаются из жизненной ситуации, а возвращаются в нее после тренировки со свежими силами. А начинающие вечно тащат в спортзал свои проблемы и обдумывают из во время тренировок, а потом удивляются, почему тренировка забирает силы, а не дает.

Если вы понимаете, о чем речь, вы можете понять и нечто большее.

Психотерапевтическая гимнастика направлена не только на снятие напряжения и тренировку нужных мышц, но и на стирание вредного паттерна. Обычно люди тренируют мышцы и ждут, что тренированные мышцы будут держать их тело в правильном положении. Но когда речь о лице, большое значение имеют нервные процессы, дурная привычка, так называемый гештальт. Мышцы лица очень малы и сила их незначительна. Вы должны очень много трудиться, чтобы укрепить свои мышцы и заставить их держать ваше лицо вопреки всему. И не факт, что у вас это получится, поскольку лицо в первую очередь отражает ваше внутреннее состояние и ваши переживания. Что такое 15-20 минут тренировок в день против 15-20 часов жизни?

Психотерапевтическая гимнастика, несмотря на кажущуюся простоту, работает как глубокий самогипноз. Это не аутотренинг, поскольку вы ничего себе не внушаете, вы частично представляете реконструкцию вредного паттерна, а в основном на вас работает ритуал: соединение физического действия и бессознательного образа. Если ритуал сделан правильно, он воздействует прямо на подсознание, минуя сознание, а в подсознании находятся все привычки. Их потому и трудно извлечь, что они прячутся от сознания как цепкие корни сорняков.

Зажатая челюсть часто связана с неправильным прикусом и с плохой осанкой.

Однако множество людей имеют нормальный прикус и нормальную осанку, но зажатую челюсть.

Иногда зажим челюсти не виден и даже прощупать напряжение жевательных мышц нельзя, но выражение лица все равно выдает а-спонтанность. У молодых это видно меньше, благодаря эластичности кожи и связок, а чем старше человек, тем хуже ситуация.

Отсутствие зажимов в этой части лица, расслабленность и подвижность обеспечивают почти половину обаяния.

Ваши улыбки становятся красивыми, ваша артикуляция – свободной, ваша форма рта – привлекательной.

Нередко у женщин зажата челюсть, им не нравится как выглядит их рот и подбородок, они накалывают гелем губы и вставляют филеры в скулы, но добиваются обратного эффекта, поскольку в плюс к зажимам появляется еще и тяжесть тканей, лицо начинает стекать вниз.

Ниже я приведу простой комплекс для исправления артикуляции, улыбки и формы рта.

Рот символически связан и ассоциируется со способностью наслаждаться, получать удовольствие.

Вам будет легко запомнить, глядя на рисунок выше, что верхняя часть лица отражает то, что вы можете и хотите давать, а нижняя – то, что вы хотите брать.

Глаза – зеркало души. По глазам люди читают ваше отношение к ним. Вы равнодушны или симпатизируете, вы теплы к ним или холодны, вы скучаете при общении с ними или заинтересованы, вы стремитесь к близости или избегаете контакта, все это отражается в ваших глазах. Глаза – это что вы можете дать. Недаром тепло, любовь или нежность свет из глаз будто льются. По вашим глазам люди так же читают, какого размера ваша фигура в вашем поле, насколько вы уверены и устойчивы.

Рот – это что вы хотите взять у других, съесть, откусить или принять в дар. Именно поэтому жадность ассоциируется с открытой хлеборезкой, голодной пастью. Поджатые губы – ваша обида на то, что вам не дают съесть. Кривой рот – ваша злость, зависть и нужда. Зажатая, скомканная челюсть – это ваш страх, что вы откроете рот и вас за это обругают, ничего не дадут, да еще и отнимут что-то.

Решето потому и изливается именно изо рта, что это всегда запрос, никогда не дар. Это дай, помоги, пойми, выслушай, похвали, пожалей. Люди учатся держать решето закрытым, но никуда не девают сито, поэтому у них и зажата челюсть от страха, что прорвет. Но и те, кто то и дело распахивают свое решето, тоже имеют зажатую челюсть, поскольку хочется им все больше и больше, а дают все меньше и меньше, и от этого разочарования зажим.

Если вы поняли проблему в общих чертах, можете начать избавляться от этой дряни.

Комплекс состоит из двух упражнений.

Упражнение 1. Барабек

Нужно открыть рот как можно шире, стараясь сделать его очень большим и держать, пока вы читаете про себя стихотворение.

Читать нужно вот этот перевод старой английской песенки Корнеем Чуковским. Его надо выучить наизусть и читать как заклинание. Это оно и есть.

Робин Бобин Барабек

Скушал сорок человек,

И корову, и быка,

И кривого мясника.

И телегу, и дугу;

И метлу, и кочергу.

Скушал церковь, скушал дом,

И кузницу с кузнецом,

А потом и говорит:

«У меня живот болит».

Само по себе статическое растягивание рта отлично снимает спазмы с челюсти. Только нужно тянуть мышцы рта так же, как вы тянетесь, желая сесть на шпагат, не халтуря. Будьте осторожны, не переусердствуйте, особенно если у вас есть какие-то проблемы с челюстью. Растягивайтесь постепенно.

Чтобы это работало не только физически, а затрагивало все паттерны, вы должны не просто читать про себя стих, но и представлять себе, как вы кушаете все перечисленное в образе Робина Бобина. Снимите перед зарядкой белое пальто и ешьте на здоровье. Сожрите все перечисленное с аппетитом, пока держите рот открытым. Задача этого упражнения – избавиться от страха перед своим желанием открывать пасть, отрефлексировать свою жадность и позволить себе это принять. А в конце осознать, что если слишком много съесть, заболит живот или даже лопнет. Не нужно есть так много. Нужно есть умеренно. Вы не должны бояться открывать хлеборезку широко, вы должны избавиться от этого страха навсегда, но осознать свое собственное стремление держать рот закрытым.

Вот тогда ваша челюсть будет расслаблена, а рот вы будете открывать, чтобы сказать людям что-то приятное, умное, смешное. Или засмеяться. Рот в данном случае не только рот, а механизм потребления.

Но это лишь часть упражнения.

Теперь чуть прикройте рот, но все-таки держите открытым и двигайте нижней челюстью вправо и влево до предела, повторяя стихотворение еще раз, представляйте как челюсти Барабека перемалывают людей, быков и дома, словно жернова большой мельницы. Работайте челюстями энергично и повторяйте стих еще раз.

Со временем читайте это стихотворение все более и более медленно, чтобы выполнять стихотворение дольше.

Можете повторять.

Для разнообразия можно взять версию Самуила Маршака.

Робин-Бобин

Кое-как

Подкрепился

Натощак:

Съел телёнка утром рано,

Двух овечек и барана,

Съел корову целиком

И прилавок с мясником,

Сотню жаворонков в тесте

И коня с телегой вместе,

Пять церквей и колоколен,

Да ещё и недоволен!



В этой версии акцент на то, что сколько бы вы ни съели, все равно захочется еще, так что ограничивать себе в любом случае придется и лучше сделать это в начале. Обратите внимание. Важно, чтобы вы прочувствовали: извне угрозы нет, челюсть можно полностью расслабить, рот пошире открыть и работать челюстью туда-сюда максимально свободно.

Где-то вглубине подсознания у вас закрепился страх, его нужно изгнать оттуда.

Упражнение 2. Богомол

Приоткройте рот и начните давить кулаком на подбородок так, будто хотите его закрыть, а сами сопротивляйтесь силой своей челюсти, чтобы все-таки открыть рот. Делайте это со встречными усилиями, давите челюстью на свой кулак, а своим кулаком на челюсть. Это классическое упражнении для реабилитации жевательных мышц.

Проделывая это, читайте вслух другой детский стишок, советского классика Юрия Энтина.

У богомола вид монаха,

Но это хищника повадка:

Всех, кто спешит к нему без страха,

Он пожирает без остатка.

В отличие от первого упражнения, здесь читать стих нужно вслух, чтобы тренировать свободную артикуляцию.

Представьте себя Демосфеном, который произносил речи с камнями во рту, чтобы стать оратором. Камни или шарики во рту – тоже хорошее упражнение для мышц челюсти, главное их не проглотить.

Очень важно помнить, что богомол – это и вы в какой-то мере. Все живые существа хотят есть, получать удовольствие, расти и захватывать ресурсы, и вы – не исключение. Надо убрать зажим и страх из этой области, стать смелым, свободным и веселым.

Представьте, что ваша челюсть – ваша Королева, она своевольно рвется на свободу, а кулак – ваш Король, он мешает ей. Почувствуйте, что их схватка – это игра, они в шутку сражаются друг с другом, но будучи равными соперниками, бросают на это все силы.

Сделав это упражнение несколько раз, уберите кулак. Теперь поднимите угол рта вверх к глазу со всей силы и прищурьте этот глаз. Держите рот в таком положении, словно зверски подмигиваете кому-то, и читайте вслух хокку про богомола, японского поэта Масаока Сики.

Сразу весь свой серп

Трусы-богомолы

Поднимают вверх.

Добивайтесь хорошей и четкой артикуляции, но угол рта держите как можно выше, тяните его вверх. Повторите три раза.

Потом то же самое с другим углом рта, прищурив другой глаз. Еще три раза, медленно и четко повторяя стихотворение.

Это упражнение при правильном выполнении через неделю сделает вашу улыбку красивой.

Вот такой базовый комплекс.

Его нужно освоить и посмотреть на результат. Если результат будет заметен, вас можно будет поздравить, вы получите запас мотивации для дальнейших тренировок.

Через неделю добавим базовые упражнения для верхней части лица, потом для средней.

Для Д и С – после базового комплекса.

Если попробуете упражнения, поделитесь первыми ощущениями. И вообще напишите, чувствуете ли зажимы в челюсти, и отрефлексируйте, как это отражается на вашем общении. Обращали внимание на людей с обаятельной улыбкой?

И да, если упражнениями со стишками вам заниматься стыдно и неловко, значит главный зажим у вас не в области рта, а в том месте, где корона давит на лоб.