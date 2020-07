Крис Эванс отправил щит Капитана Америки 6-летнему мальчику, спасшему сестру от собаки ценой своего здоровья

17.07.2020, 20:06, Разное

9 июля в городе Шайен, штат Вайоминг, могла бы случиться трагедия, если бы 6-летний Бриджер Уолкер не проявил себя как самый настоящий супергерой. Он закрыл собой младшую сестру, когда увидел, что на нее несется разъяренная собака: в результате он получил серьезные укусы в районе лица и головы, но смог не растеряться, взять сестру за руку и отвести ее в безопасное место. После он говорил: “Я подумал, что если кто-то из нас должен умереть, то пусть это буду я”. Бриджеру наложили 90 швов! О его самопожертвовании в Instagram рассказала тетя Николь Уолкер, новость быстро подхватили все новостные СМИ, и зарубежные знаменитости также не смогли остаться в стороне от этой истории.

Бриджер Уолкер со своей сестрой

Далее кадры – не для слабонервных.

Так, Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америки, отправил Бриджеру трогательное видеопослание, в котором выразил свое восхищение его поступком и пообещал в ближайшее время отправить ему самый настоящий щит Капитана Америки. Примечательно, что просматривал этот ролик Бриджер в костюме того же супергероя.

Я прочел твою историю, я видел, что ты совершил! Уверен, ты слышал это уже тысячу раз за последние пару дней, но все же разреши мне еще раз это повторить: “Приятель, ты герой!” То, что ты сделал, – это воплощение храбрости и самопожертвования. Твоей сестре повезло иметь рядом с собой такого старшего брата! Твои родители должны очень тобой гордиться! Я собираюсь узнать твой адрес и отправить тебе настоящий щит Капитана Америки, потому что, друг, ты заслужил это! Оставайся таким же человеком, каким являешься, нам очень нужны такие люди, как ты! Знаю, период восстановления может быть очень тяжелым, но, учитывая то, что я уже видел, тебя не смогут напугать такие вещи, – говорит Крис в ролике.

Крис Эванс в роли Капитана Америки

Bridger, 6 years old, saved his little sister from an attacking dog. He knew he would get hurt, but he did it anyway. He’s a hero.

So, we made this happen. One of the most fulfilling things, ever, huge thanks to Chris Evans.

Spread love. pic.twitter.com/PKxeHcyPyk

— BD (@BrandonDavisBD) July 16, 2020

Восхищение поступком Бриджера также публично выразили другие супергерои – “Халк” Марк Руффало и “Тор” Крис Хемсворт.