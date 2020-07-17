Мнение: “Демонстрация мощи” в Южно-Китайском море

17.07.2020, 19:55, Разное

Две американские АУГ во главе с атомными авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц" продолжают "демонстрацию силы" в Южно-Китайском море.

Официальная мотивировка – США не признают претензий и китайских амбиций в Южно-Китайском море и продолжат посылать туда боевые корабли несмотря на протесты из Пекина.

Британия на волне ухудшения отношений с КНР также заявила, что отправит в регион свой авианосец "Куин Элизабет" для "сдерживания Китая".

PS. Пожар на УДК "Боном Ричард" потушили на 4-й день. Сейчас идет оценка полученного ущерба, после чего станет окончательно ясно – спишут ли УДК или отправят на длительное восстановление.

PS2. Вышел доклад CSIS о морских амбициях КНР. Из интересного:

1. С 2010 по 2018-й год Китай вложил в судостроение 132 млрд. долларов.

2. Китайские компании все сильнее доминируют в цепочках международных морских поставок. С 2010-го по 2019-й объем морских перевозок Китая увеличился в 4 раза, обогнав Японию.

3. Китай на 2019-й год имел 2-й по тоннажу флот в мире и построил примерно треть всех гражданских судов, построенных во всем мире за 2019-й год.

4. С 2008 по 2018-й год доля Китая в мировом судостроении выросла на 10%, в мировом судоходстве на 15%.

5. Производство гражданских судов вошло в число 10 приоритетных направлений программы "Сделано в Китае 2025".

6. С 2010 по 2019-й год Китай инвестировал 11 млрд. долларов в зарубежные порты в рамках 25 проектов в 18 странах.

7. Китайское правительство со второй половины нулевых оказывает государственную поддержку судостроительной отрасли как за счет прямых и косвенных инвестиций, так и за счет оказания давления на конкурентов.

8. С 2007-го по 2019-й год правительство КНР выделило 5,5 млрд. долларов субсидий для китайских судостроительных кампаний и операторов портов зарегистрированных в Китае.

9. В 2008-м году не было ни одного китайского банка среди 15 крупнейших инвесторов мирового судоходства. В 2019-м их уже 3, при этом 2 государственных банка Китая занимают 1-е и 4-е место в этом списке.

10. Портфель лизинговых компаний Китая вырос с 6 млрд. долларов в 2011-м году до 32 млрд. в 2018-м году. Китай общел все европейские страны, включая Германию, которая сейчас отстает в 3-4 раза, хотя в 2010-м еще обходила Китай.



Строительство танкеров, балкеров, газовозов и контейнеровозов 2012 – 2019.



Соотношение между США и Китаем в вопросах кредитования судоходства.

Весь доклад на английском здесь https://www.csis.org/analysis/hidden-harbors-chinas-state-backed-shipping-industry