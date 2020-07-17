 

Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам свою коллекцию летней обуви

17.07.2020, 19:53, Разное

Популярная певица Светлана Лобода разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram фотоснимок, на котором показала подписчикам свою коллекцию летних пар обуви. Одна из них вкупе с короткими шортами составила весьма соблазнительный наряд знаменитости.
В настоящий момент исполнительница проводит свой отдых на острове Миконос (Греция), и, судя по интерьеру, выложенный в сети фотоснимок сделан на фоне гостиничного номера. Главным местом съемки стала мини-кладовка, в которой на полу оказались размещены около десятка пар различной обуви, которую, вероятно, красавица предполагает носить в рамках курортного отпуска. Среди “образцов коллекции” присутствуют и легкие летние туфли, и белые кроссовки, и несколько пар шлепанцев.

В центре кадра позирует сама хозяйка аккаунта. Её наряд состоит из длинной джинсовой рубашки, джинсовых же коротких шорт, черного топа и оригинальной модели кроссовок черного цвета завышенного кроя и с золотистыми вставками. Надетая на пояс небольшая дорожная сумка явно свидетельствует о том, что поп-звезда собралась направиться на очередную прогулку.





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