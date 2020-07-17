 

В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

17.07.2020, 19:48, Новости дня

В Соединенных Штатах предложили законопроект, предполагающий санкции в отношении Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Проект внесли конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол, передает РИА «Новости».

Документ назвали «Закон о противодействии экспорту российских вооружений», он предлагает поставки С-400 «существенной сделкой», что требует ввода санкций.

В ноябре 2019 года Турция проводила испытания радиолокационных станций (РЛС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Испытания сняли на видео. США выражали обеспокоенность по этому поводу.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400. Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что попытка США выкупить российские С-400 «упирается в региональные амбиции» Турции.

В ФСВТС заявили, что перепродажа российских С-400, проданных Турции, невозможна без соответствующего разрешения Москвы.





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