Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

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17.07.2020, 19:48, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе разговора с китайским коллегой Ваном И проинформировал его о ходе диалога Москвы и Вашингтона по вопросу контроля над вооружением.

«Лавров информировал коллегу о ходе диалога РФ и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности», – цитирует ТАСС сообщение МИД.

Также министры обсудили подготовку к саммиту «пятерки» Совета безопасности ООН.

«Министры затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая подготовку к саммиту государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, ситуацию в сфере глобальной безопасности, положение дел в различных регионах мира, процессы интеграции на евразийском континенте, деятельность ШОС и БРИКС в текущем году под председательством России», – уточнили в МИД.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.





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