 

Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи

17.07.2020, 19:37, Разное

На встрече с Мишустиным, который прибыл в Минск 17 июля, Лукашенко напомнил главе российского кабмина, что в республике идет предвыборная кампания. В это время “происходят очень странные вещи”, заявил белорусский лидер.

По его словам, иногда он думает, откуда берутся эти вещи. “А вот всякое получается, я вам потом расскажу об этом”, – сказал Лукашенко Мишустину.

Какие именно странные вещи происходят, белорусский лидер не уточнил. Вероятно, глава государства имел в виду акции протеста, которые идут в республике с конца мая.

Их участники недовольны давлением властей на альтернативных кандидатов. Одна из самых массовых акций прошла в начале недели, после того, как Центризбирком объявил итоговый список кандидатов на президентских выборах – 2020.

Среди них не оказалось бывшего председателя “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико и экс-дипломата Валерия Цепкало – самых популярных альтернативных кандидатов. Первого обвинили в финансовых махинациях, а второй, по мнению ЦИК, не собрал нужного количества подписей для выдвижения.

Зато в перечне кандидатов оказалась политический активист Светлана Тихановская. Во время сбора подписей она получала угрозы в свой адрес, но решила продолжить кампанию. Многие считают ее главным соперником Александра Лукашенко.

Также в голосовании примут участие бывший депутат Анна Канопацкая, общественник Андрей Дмитриев и бизнесмен Сергей Черечень. Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа.

Лукашенко заявил Мишустину, что ждет своего "доброго друга" Путина в Минске на встрече в рамках ЕАЭС.

Передал "самые добрые пожелания, привет от белорусского народа" и попросил сказать, что "его здесь любят, уважают, он это прекрасно знает". pic.twitter.com/JimnQOAGpx

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 17, 2020





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