 

Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях

17.07.2020, 19:37, Разное

Несмотря на то, что звездная пара уже год вместе, некоторые россияне до сих пор гадают: не являются ли их чувства всего лишь пиар-ходом? Возлюбленная 48-летнего артиста ответила на это категорично: никакой завесы тайны тут нет – они действительно состоят в отношениях.

“Да Господи. Вся страна уже приоткрыла. С Максимом у нас все нормально”, – заявила Нино Нинидзе. А вот по поводу летнего отпуска она высказалась весьма расплывчато. “Я специально ничего не планирую, чтобы мои планы не нарушались”, – отметила звезда.

Можно предположить, что они с Максимом Виторганом задумали что-то интересное для двоих и не хотят, чтобы об этом знала публика. Напомним, 13 июля Нино Нинидзе отметила день рождения. По этому случаю актер снял номер в пятизвездочном отеле в центре Москвы. Чем там занимались, влюбленные показывать и рассказывать в своих соцсетях не стали.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 13 Июн 2020 в 2:36 PDT

Кроме того, Максим Виторган нежно поздравил избранницу с важной датой. Он обратился в своем инстаграм-аккаунте к Нино Нинидзе, назвав ее “прекрасной N”. Влюбленный артист назвал наградой возможность дотрагиваться до подруги.

Как писали “Дни.ру”, в прошлом году Максим Виторган развелся с Ксенией Собчак. У экс-супругов есть общий сын Платон. Наследник живет с мамой.





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