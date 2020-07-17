Мнение: Уязвимость россиян к мошенничеству, взлом Твиттера и бедные американские богачи

17.07.2020, 19:30, Разное

1. «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». Телефонные мошенники существуют по двум причинам: во-первых, операторам связи и банкам на них наплевать, а во-вторых, сами граждане не видят смысла напрягать мозг даже тогда, когда это касается их денег. Во время опросного исследования более четверти (!) россиян выразили готовность предоставить данные своих банковских карт – то есть, расписались в своей полной уязвимости к действиям мошенников:

https://lenta.ru/news/2020/07/13/gruppa_riska/

Каждый четвертый россиянин, владеющий банковской картой, оказался готов предоставить мошенникам свои данные и открыть доступ к своим деньгам. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Опрос показал, что 27 процентов входят в группу риска и могут стать жертвами мошенников, поскольку готовы предоставить данные своих банковских карт, которые раскрывать нельзя, например, срок действия и CVV. В целом с попытками мошенничества в той или иной степени столкнулась треть респондентов. Чаще всего узнавать денные пытаются по телефону, используя социальную инженерию.

Также одна из популярных схем обмана — просьба перевести деньги якобы на помощь родственникам или оформления выигрыша. По данным опроса, жертвами мошенников стали 4 процента респондентов, остальные финансовых потерь не понесли.

2. Накануне произошёл масштабный взлом Твиттера. В аккаунтах Билла Гейтса, Илона Маска и ряда других знаменитостей были размещены призывы прислать им денег, чтобы они в ответ прислали вдвое больше:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/07/2020/5f0faebd9a79478a6d7e144d

Финансовый эффект от этого мошенничества оказался не так уж велик. А вот репутация Твиттера – одной из главных мировых и американских соцсетей – сильно пострадала.

Сами знаменитости, полагаю, сейчас радуются, что так легко отделались. Представляете, что началось бы, если бы хакеры написали в твиттерах знаменитостей, что белые жизни тоже важны?

3. Интересный казус с господдержкой компаний в США. «Лента.Ру» со ссылкой на агентство Рейтер пишет, что многие богатые американцы якобы притворились бедными ради получения правительственной помощи во время эпидемии:

https://lenta.ru/news/2020/07/14/reach/

Американские инвестиционные фирмы, которые управляют состоянием богатых людей и их родственников, получили миллионы долларов в виде льготных кредитов, притворившись бедными. Об этом пишет Reuters.

Деньги должны были помочь малому бизнесу выдержать последствия пандемии коронавируса. Издание отмечает, что не всегда было понятно, почему богатые семьи подали заявку на получение экстренной помощи, как правило, на сумму менее миллиона долларов, учитывая наличие значительных средств у них.

Среди получателей кредита — Rothschild Capital Partners LLC, нью-йоркская фирма, которая управляет деньгами Давида Рене де Ротшильда. Компании был одобрен займ в размере до 350 тысяч долларов для сохранения восьми рабочих мест. На конец 2019 года фирма управляла примерно 330 миллионами долларов от имени семьи Ротшильдов и группы состоятельных инвесторов.

С одной стороны, это действительно выглядит некрасиво. С другой стороны, 330 миллионов долларов — это не та сумма, которая даёт огромный доход честным управляющим. Если учесть все издержки, может оказаться, что какой-нибудь салон красоты с теми же восемью сотрудниками даже прибыльнее.