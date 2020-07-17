Опубликовано видео внезапной проверки войск по указу Путина

17.07.2020, 19:30, Новости дня

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, о которой объявил президент РФ Владимир Путин.

Кадры публикует РИА «Новости».

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тыс. солдат и офицеров, а также около 27 тыс. единиц военной техники.

Напомним, в пятницу Шойгу заявил, что по решению президента Владимира Путина в РФ была объявлена внезапная проверка войск. Проверка проводится для оценки способности вооруженных сил обеспечить безопасность и подготовки к учению «Кавказ-2020».

Инициирована проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов, она завершится 21 июля.