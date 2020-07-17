Появились сообщения об изнасиловании бывшей ведущей музыкального канала

17.07.2020, 19:16, Новости дня

Одна из бывших ведущих музыкального канала, имя которой не разглашается, сообщила в правоохранительные органы об изнасиловании.

Девушка рассказала, что поздно вечером она находилась в номере элитного отеля в центре Москвы вместе с мужчиной, о котором она мало что знала. По словам экс-ведущей, новый знакомый изнасиловал ее.

«По горячим следам был задержан молодой человек подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградскойобласти», – сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Все материалы дела переданы в столичное управление СК.

Ранее журналистка Леся Рябцева заявила, что глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин «жестко контролировал», шантажировал и «использовал» ее. Также она рассказала, что друг Яшина, имя которого журналистка раскрывать не стала, пытался ее изнасиловать.