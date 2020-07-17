Мнение: Кремль: «Вы ответите за свои слова»

17.07.2020, 19:15, Разное

Интересно, а этот бред когда-нибудь закончится? Агентство национальной безопасности США обвиняет «очень опасных рашн хакерс» в попытках украсть результаты исследования вакцины против COVID-19. К обвинениям оперативно присоединились британцы и канадцы – куда же без них?

Компромат уже появился на страницах New York Times – это те самые ребята, приписывающие штатам победу над фашизмом, и свои прочие больные фантазии. Короче говоря, и смешно, и обидно. Но интересно то, что никаких доказательств у представителей всех трёх центров кибербезопасности, конечно же, нет и не было. Открываешь официальный документ с заявлением, а там 15 страниц воды:

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Интересный отчёт выкатили, не правда ли? «Весьма вероятно», «почти наверняка»… Действительно, ведь именно в таком улично-дворовом формате у нас выстраиваются обвинения, напоминаю, в кибератаке.

Кремль прокомментировал инцидент следующим образом:

«Россия не знает, кто мог взламывать фаркомпании и не имеет к этому никакого отношения. Кремль не приемлет обвинения в хакерских атаках, так как такие претензии голословны».

Ну и напоследок. Если Великобритания и Канада, Бог-то с ним, воспряли духом, стоя за спиной США, то к штатам один вопрос всё же имеется: разве не Трамп тайно предлагал крупную сумму директору одной из фармкампаний Германии взамен на их разработки?