 

Мнение: Кремль: «Вы ответите за свои слова»

17.07.2020, 19:15, Разное

Интересно, а этот бред когда-нибудь закончится? Агентство национальной безопасности США обвиняет «очень опасных рашн хакерс» в попытках украсть результаты исследования вакцины против COVID-19. К обвинениям оперативно присоединились британцы и канадцы – куда же без них?

Компромат уже появился на страницах New York Times – это те самые ребята, приписывающие штатам победу над фашизмом, и свои прочие больные фантазии. Короче говоря, и смешно, и обидно. Но интересно то, что никаких доказательств у представителей всех трёх центров кибербезопасности, конечно же, нет и не было. Открываешь официальный документ с заявлением, а там 15 страниц воды:

_____________________________________________________________________________

Интересный отчёт выкатили, не правда ли? «Весьма вероятно», «почти наверняка»… Действительно, ведь именно в таком улично-дворовом формате у нас выстраиваются обвинения, напоминаю, в кибератаке.

Кремль прокомментировал инцидент следующим образом:

«Россия не знает, кто мог взламывать фаркомпании и не имеет к этому никакого отношения. Кремль не приемлет обвинения в хакерских атаках, так как такие претензии голословны».

Ну и напоследок. Если Великобритания и Канада, Бог-то с ним, воспряли духом, стоя за спиной США, то к штатам один вопрос всё же имеется: разве не Трамп тайно предлагал крупную сумму директору одной из фармкампаний Германии взамен на их разработки?

Источник: Теория элит





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / СМИ: Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка

17.05 / Составлен ТОП-3 лучших минивэнов середины 2000-х годов на вторичном рынке

15.06 / “Он был тогда уже больной”: Успенская нашла оправдание для устроившего смертельное ДТП Ефремова

25.05 / Ученые назвали продукты, которые способны продлить жизнь на пять лет

15.05 / Мнение: О фильме “На Париж”

25.05 / Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не вернутся в школу после окончания карантина

13.07 / Мнение: Более развитые страны, троекратное повышение НДС и внешний долг России

25.06 / Мнение: Снос памятника “отцу современной гинекологии”

29.06 / Две статьи на тему о сексуальной жизни в современной Швеции

16.05 / У победительницы «Танцев со звездами» Ирины Пеговой на шоу отказала нога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска