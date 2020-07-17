Британский суд отложил решение по долгу Украины перед Россией

17.07.2020, 19:08, Новости дня

Британский Верховный суд примет решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям не раньше осени 2020 года, заявили в суде.

«В ближайшие месяцы решение по данному делу не планируется. В июле и августе точно не будет», – сообщили РИА «Новости» в суде.

В декабре 2019 года Минфин РФ сообщил, что сумма долга Киева перед Москвой выросла в полтора раза и достигла 4,5 млрд долларов.

В 2017 году Минфин подал иск в Высокий суд Лондона, в итоге суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 млрд долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 млн долларов и штрафные проценты на эти суммы.

Позже апелляционный суд Англии вынес решение по жалобе Украины и подтвердил правомерность отказа ей в рассмотрении ее оснований, однако один из аргументов Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России) потребовал проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс.