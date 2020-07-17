Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

17.07.2020, 19:08, Новости дня

Газопровод «Северный поток – 2» якобы наносит вред Европе и США, строительство проекта еще можно остановить, считает бывший президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Я бы остановил трубопровод. Но он пока и не завершен. Возможно, его все же еще можно остановить», – сообщил он в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Болтон полагает, что проект якобы «наносит вред Европе и Соединенным Штатам».

На вопрос о том, что руководит действиями Вашингтона, направленными против «Северного потока – 2», – стремление продавать в Европе свой сжиженный природный газ или опасения того, что Германия и ЕС попадут энергетическую зависимость от России, – Болтон заявил, что «и то, и другое». «Трамп постоянно говорил о санкциях, но в конечном итоге не ввел их», – передает его слова РИА «Новости».

В среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Представители республиканцев и демократов в американском Конгрессе поддержали дополнительные санкции против российских газопроводных проектов.

Стоит отметить, что Вашингтон на данный момент не собирается вводить санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока». Госдепартамент США объяснил, что введет эти санкции в случае, если сочтет это целесообразным.