Грузия отвергает попытки России дискредитировать Центр имени Лугара

17.07.2020, 18:57, Новости дня

Грузия готова противостоять любой попытке дискредитировать Лабораторию Лугара. Об этом 17 июля заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на очередные обвинения в адрес грузинского Центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, на этот раз исходящие от сепаратистов в Цхинвали.

В частности, так называемый «Комитет госбезопасности» Южной Осетии сообщил 16 июля, что задержанный 3 июля российскими военными Хвича Мгебришвили, житель грузинского села, прилегающего к линии разделения, «нарушил границу» с целью отлова летучих мышей в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района «для последующей реализации на территории Грузии по цене 5000 долларов США за одну штуку». В местном КГБ утверждают, что якобы «усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей» с 2012 года проявляет Центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, который с 2018 года «реализует проект стоимостью 2,9 млн. долларов США по летучим мышам и коронавирусам».

При этом в сообщении югоосетинского КГБ подчеркивают, что «обитающая на территории Южной Осетии летучая мышь – Остроухая ночница (Myotis blythi), занесена в «Красную книгу»у, соответственно, активность, связанная с ее добычей и «незаконным перемещением», влечет за собой соответствующее уголовное наказание в виде лишения свободы.

Вместе с данным сообщением местное КГБ также распространило видео, в котором задержанный гражданин Грузии рассказывает о том, что собирался ловить летучих мышей на неконтролируемой Тбилиси территории.

Напомним, в течение последних лет российские официальные структуры, включая МИД и Минобороны, периодически делают заявления о том, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают в грузинской Лаборатории имени Лугара химическое и биологическое оружие, а также проводят эксперименты над людьми. США и Грузия неоднократно опровергали данные обвинения, называя их «продуктом изобретательной и ложной дезинформационной кампании России против Запада».

Реакция в Тбилиси

Несмотря на абсурдность обвинений со стороны оккупационного режима в Цхинвали, грузинские политики воспринимают их как угрозу.

В правящей «Грузинской мечте» считают, что интенсивность обвинений в адрес Центра Лугара со стороны России и её оккупационных режимов на грузинской территории имеет целью дестабилизацию ситуации путем попыток инсинуации, что якобы у США есть какие-то «потайные интересы», направленные против России.

«Тему лаборатории, биоматериалов и летучих мышей надо рассматривать как угрозу… В Лаборатории Лугара работают грузинские врачи и они готовы принять российскую делегацию для осуществления любой проверки в соответствие с международными правилами», – заявил 17 июля в своем комментарии лидер парламентского большинства Гия Вольский.

Примечательно, что несмотря на приглашение, российские специалисты не присоединились в 2018 году к группе прибывших для мониторинга международных специалистов. МИД РФ тогда заявил, что российская сторона не будет принимать участие в таком, как выразились российские дипломаты, «пропагандистском фарсе».

В мае текущего года, в ответ на очередные российские обвинения, грузинский МИД вновь предложил россиянам посетить лабораторию Лугара и убедиться в том, что её деятельность далека от той «дезинформации», которую распространяют госведомства РФ. Однако тогда Москва потребовала допустить российских специалистов во все лабораторные помещения в Центре Лугара и предоставить им всю документацию Центра, причем без участия представителей других стран, а также международных и региональных организаций.

Оценки оппозиции

В грузинской оппозиции считают, что к российской кампании дезинформации Против Центра имени Лугара следует отнестись со всей серьезностью.

«Россия в первую очередь, работает на собственную внутреннюю аудиторию, и даже такие абсурдные обвинения, возможно, оставят определенный след, т.е. кто-то поверит, что якобы существует какая-то конспирация между Лабораторией Лугара и теми людьми, которые нарушают так называемую «границу», – заявила в своем комментарии Саломе Самадашвили, депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили.

В оппозиционной партии «Европейская Грузия» при этом говорят об ответственности грузинских властей противопоставить российской дезинформации реальные действия.

«Проблема в том, что делает в ответ на все это Грузия. Платит ли Россия цену на международной арене за свои агрессивные действия в отношение нашей страны? К сожалению, пока нет. Пока ничего не было сделано для того, чтобы вопрос Грузии также был отражен в международных санкциях, задействованных против России», – заявил депутат от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки.

Исследования и Центр Лугара

В Лаборатории Лугара не видят проблемы в лабораторном изучении летучих мышей, хотя подчеркивают, что все летучие мыши из их лаборатории затем возвращаются в дикую природу.

«Все это было бы очень забавным, если бы речь не шла о судьбе человека. То, что исследование летучих мышей очень важно, подтверждается историей с COVID-19. Летучих мышей исследуют во всем мире все, кто имеет возможность это делать. Представители России говорят такие абсурдные вещи, что бывает сложно отвечать серьёзно. Кстати, наши русские коллеги тоже исследуют летучих мышей, может именно они и платят за них по 5 000 долларов. Что касается нас, после исследования летучих мышей, мы возвращаем их в места обитания», – заявил в своем комментарии 17 июля Паата Имнадзе, руководитель лаборатории.

Примечательно, что все тесты грузинских граждан на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проводятся в Исследовательском Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенного на окраине Тбилиси. С мая 2013 года эта лаборатория, в которую Соединенные Штаты инвестировали около 350 млн долларов, перестала быть самостоятельным органом и перешла под контроль Министерства здравоохранения Грузии. В Центре ведутся исследования различных вирусных и опасных инфекций, гриппа, бактериальных инфекций, а также расшифровки генома.