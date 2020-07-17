Скандалы: Александр Малькевич прокомментировал видеообращения похищенных в Ливии российских социологов

17.07.2020, 18:55, Разное

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) заявил, что боевики ПНС пытаются оправдаться за незаконное похищение и обвинить российский МИД в затянувшемся заключении ученых

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, появление видеообращения похищенных в Ливии российских социологов говорит о том, что террористы нелегитимного Правительства национального согласия чувствуют оказываемое Россией давление. Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало переданное ФЗНЦ видео с пленными россиянами.

Малькевич в своём ТГ-канале поддержал позицию сотрудника ФЗНЦ Александра Прокофьева, назвавшего видеозапись «подлым шоу». Глава ФЗНЦ, как и его коллега, считает, что боевики ПНС оправдываются за незаконное похищение и пытаются выставить ситуацию в таком свете, будто в затянувшемся заключении ученых виноват российский МИД.

«Понятно, что все видео – это шоу и ложь. Думаю, что Максим и Самер, произнося эти слова, понимают, что их никто не бросил, что за их освобождение все мы боремся всеми возможными методами и способами, в том числе и с помощью МИД», — отметил он.

В заключение Малькевич заверил, что ФЗНЦ будет использовать любые возможности, которые могут послужить скорейшему освобождению незаконно похищенных соотечественников.

﻿﻿

Напомним, сотрудники ФЗНЦ проводили на территории североафриканской республики научные исследования в сфере социологии. Подконтрольные триполитанским властям террористы безосновательно задержали россиян и упекли их в тюрьму «Митига», возглавляемую лидером террористической группировки RADA Абд аль-Рауфом Каррой.

Эти события легли в основу сюжета фильма «Шугалей», вышедшего в мае этого кода. В сентябре состоится премьера продолжения киноленты — «Шугалей-2». Фильм расскажет о преступлениях террористического режима ПНС и об испытаниях, с которыми столкнулись незаконно похищенные российские социологи.