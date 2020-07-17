Адвокат предложил допросить «чешского друга» Сафронова

17.07.2020, 18:53, Новости дня

Защита обвиненного в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова предложила провести допрос в рамках дела чешского гражданина Мартина Лариша, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Если следствие считает, что именно Лариш завербовал Ивана в 2012 году и получил от него секретные сведения в 2017-ом, то пусть его допросят в качестве свидетеля, это необходимо сделать. Речь ведь о том, что следствие должно иметь некоторые доказательства, а не просто безосновательно вешать ярлыки», – сказал РИА «Новости» юрист.

По его словам, процедуру допроса можно провести с сохранением безопасности для Лариша, в случае, если он пройдет в Чехии.

«Допросить его можно в рамках договора о правовой помощи между Чехией и Россией, допросить его можно в Чехии, без риска стать обвиняемым на территории РФ в шпионаже», – отметил адвокат.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему чешский друг Сафронова выглядит подозрительно.



