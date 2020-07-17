Собянин оценил возможность закрытия Москвы

17.07.2020, 18:53, Новости дня

Москву невозможно сделать закрытым городом, власти российской столицы не опасаются завоза коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мы не боимся, что кто-то нам что-то привезет, Москва – это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе. Сделать Москву закрытым городом невозможно», – сообщил градоначальник в интервью «Комсомольской правде».

По его мнению, в РФ начнет оживляться внутренний туризм, так как зарубежные направления сейчас закрыты.

«Видим по наплыву туристов в Крым, в Севастополь, Сочи, Краснодарский край и даже в сибирский регион. Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности», – сказал мэр столицы.

Также в интервью Собянин сообщал, что ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода.

Ранее градоначальник сообщал, что реальную ситуацию с распространением коронавируса в Москве невозможно скрыть. Мэр пояснил, что уровень коллективного иммунитета жителей столицы позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.