“Ангел и демон”: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков показали эффектное совместное фото

17.07.2020, 18:53, Разное

Популярная актриса Елена Лядова разместила на своей странице в Instagram эффектное фото в компании своего супруга, актера Владимира Вдовиченкова. Совместный снимок был выложен после более чем полугодичного перерыва.

Стоит отметить, что звездная пара, которую поклонники считают одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе, предпочитает не афишировать свою семейную жизнь, и совместные фотоснимки выкладывают в соцсетях довольно редко. Так, последний “общий” снимок был размещен в микроблоге актера еще семь месяцев назад – 17 декабря 2019 года, артистка же не делилась подобными фото еще с октября. Визуальный вакуум породил некоторое беспокойство в среде подписчиков, однако недавно его развеяли обе звезды российского кинематографа. В частности, в аккаунтах их обоих были выложены фотографии с одного ракурса. Примечательно, что Вдовиченков подписал публикацию с цветным фото очень коротко: “Чёрное и белое”. Лядова же решила опубликовать кадр в черно-белых тонах и пробудить подписчиков к собственной фантазии, оставив изображение без комментариев.

Образы актеров оказались довольно эффектными: оба были одеты в плотное одеяние с капюшоном, однако у Лядовой цвет наряда был белым, а Вдовиченков предпочел черные тона. Оригинальный симбиоз породил у части подписчиков целый ряд визуальных ассоциаций: “Инь и Ян”, “Ангел и демон”, “Бонни и Клайд”. Большинство же поклонников просто ограничились восторженными репликами в адрес любимцев: “Идеально”, “Замечательная пара!”, “Какие же вы хорошие!!”.