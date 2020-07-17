 

“Ангел и демон”: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков показали эффектное совместное фото

17.07.2020, 18:53, Разное

Популярная актриса Елена Лядова разместила на своей странице в Instagram эффектное фото в компании своего супруга, актера Владимира Вдовиченкова. Совместный снимок был выложен после более чем полугодичного перерыва.
Стоит отметить, что звездная пара, которую поклонники считают одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе, предпочитает не афишировать свою семейную жизнь, и совместные фотоснимки выкладывают в соцсетях довольно редко. Так, последний “общий” снимок был размещен в микроблоге актера еще семь месяцев назад – 17 декабря 2019 года, артистка же не делилась подобными фото еще с октября. Визуальный вакуум породил некоторое беспокойство в среде подписчиков, однако недавно его развеяли обе звезды российского кинематографа. В частности, в аккаунтах их обоих были выложены фотографии с одного ракурса. Примечательно, что Вдовиченков подписал публикацию с цветным фото очень коротко: “Чёрное и белое”. Лядова же решила опубликовать кадр в черно-белых тонах и пробудить подписчиков к собственной фантазии, оставив изображение без комментариев.

Образы актеров оказались довольно эффектными: оба были одеты в плотное одеяние с капюшоном, однако у Лядовой цвет наряда был белым, а Вдовиченков предпочел черные тона. Оригинальный симбиоз породил у части подписчиков целый ряд визуальных ассоциаций: “Инь и Ян”, “Ангел и демон”, “Бонни и Клайд”. Большинство же поклонников просто ограничились восторженными репликами в адрес любимцев: “Идеально”, “Замечательная пара!”, “Какие же вы хорошие!!”.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Немецкие ученые рассказали об опасности растительных продуктов для беременных

13.07 / Похороны православных христиан

13.06 / «Конец – это всегда начало чего-то»: Рустам Солнцев высказался о Михаиле Ефремове

07.07 / В России возобновляется диспансеризация населения

09.07 / Нежные объятия: Брайан Остин Грин на прогулке с тату-моделью Тиной Луиз

18.06 / «Бездействие властей приводит к смерти женщин и детей»

22.05 / Магнитное поле Земли резко ослабло между Африкой и Южной Америкой

12.06 / Вот это поворот: 19-летняя дочь Ефремова сообщила о детях

13.05 / Глава Xiaomi использует iPhone для общения в соцсетях

07.06 / Обнародованы неизвестные подробности расставания Жигунова с Заворотнюк: Не смогла простить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска