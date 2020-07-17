 

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

17.07.2020, 18:48, Новости дня

Петиция с призывом отправить в отставку Владимира Зеленского с поста президента Украины на сайте главы украинского государства набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

После того, как петицию подписывают 25 тыс. человек, глава государства обязан ее рассмотреть и дать соответствующий ответ.

Петиция за отставку Зеленского на сайте президента Украины набрала необходимое количество голосов.

Напомним, в петиции идет речь о том, что Зеленский не выполнил своего обещания – подать в отставку в случае нарушения закона. Автор документа изобличил президента Украины в том, что тот незадекларировал часть дохода и нарушил закон.

Напомним, на Украине сократилось число доверяющих Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.





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