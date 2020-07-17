Эксперты назвали самые уязвимые для интернет-атак США российские цели

17.07.2020, 18:48, Новости дня

После того, как Трамп дал ЦРУ полную свободу в проведении кибердиверсий против других стран, а также публично признался, что лично приказал провести интернет-атаку в России, США превратились для нас в киберугрозу номер 1. Об этом сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД IT-эксперты. Частично обезопасить себя от подобной угрозы РФ удается благодаря вовремя принятому закону «Об устойчивом интернете».

«В конце 80-х годов мы сами отбросили свое аппаратное программное обеспечение и по сути позволили американцам провести захват нашей цифровой территории», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. Причем, добавил эксперт, РФ по-прежнему во многом зависит от той самой страны, которая в своей военной стратегии назвала РФ своим основным противником. А теперь, после указа президента США, ее спецслужбам и вовсе разрешено в любой момент проводить кибератаки против РФ.

«Трамп официально разрешил ЦРУ не согласовывать с Белым домом кибератаки. США считают абсолютно нормальным вести спецоперации в интернете в мирное время, и не просто наблюдение или слежку, а диверсии. Мы видели, как с помощью кибератак обрушивают центрифуги в Иране», – подчеркнул Ашманов.

Ашманов считает, что кибервойска есть теперь у большинства стран мира, но Москву должна беспокоить прежде всего угроза со стороны Вашингтона. «Европа настолько слаба в программистском плане, что использует почти все американское. У них нет ни своих соцсетей, ни поисковиков. Это очевидный показатель. Что касается Китая, то он не является нашим врагом», – указал Ашманов.

Напомним, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп признался газете The Washington Post, что в 2018 году лично санкционировал интернет-атаку на российское Федеральное агентство новостей. Кроме того, как стало известно в четверг, Трамп подписал секретный указ о наделении ЦРУ широкими правами в области наступательных киберопераций против других стран, включая Россию. ЦРУ теперь избавлена от обязанности согласовывать проведение таких нападений с Белым домом.

Летом прошлого года газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы усилили свои попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Правда, Трамп назвал публикацию «неправдой» и «фактически государственной изменой некогда великой газеты».

Однако источник в руководстве одного из силовых ведомств заявлял тогда РИА «Новости», что американские спецслужбы действительно пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры.

Стоит также отметить, что за 2018 год государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидаций последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (система ГосСОПКА) выявила свыше 4 млрд компьютерных воздействий на российскую критическую информационную инфраструктуру, тогда как в 2017 году было зафиксировано лишь 2,4 млрд таких атак.

Как сообщил газете ВЗГЛЯД зампред комиссии Общественной палаты по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, компьютерные диверсии, которые ЦРУ теперь может проводить без отмашки Белого дома, могут нанести в том числе физический и материальный ущерб. «Попытки спецслужб США взломать энергосистему России, о которых уже ранее сообщалось, выглядят одной из самых больших угроз – они могут принести прямой вред здоровью людей», – подчеркнул Малькевич.

В экспертной среде неоднократно отмечали, что наибольшую угрозу представляют как раз хакерские атаки американских спецслужб на энергосистемы других стран. Так, в прошлом году в Венесуэле без света осталось 80% территории страны. Министр информации республики Хорхе Родригес заявил, что причиной сбоя стала кибератака с территории США, которой подверглась автоматическая система контроля венесуэльской ГЭС «Гури».

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, подробно рассказывал взломах компьютерных сетей Гонконга и материкового Китая, которые проводили США, а также о диверсиях на оборонных объектах Северной Кореи. По его словам, американским спецслужбам разрешено нападать даже и на объекты критической инфраструктуры, хотя международное сообщество предварительно договорилось считать их неприкасаемыми для виртуальных атак.

Что касается уровня защищенности РФ от такого роа угроз, то он растет, отмечает Ашманов. «В стране производится довольно много продуктов по информационной безопасности, по этой линии работают спецслужбы. С рынка в сфере информационной безопасности вытесняются такие западные IT-гиганты как Symantec, Check Point и другие, – перечислил он. – Импортозамещение в сфере IT происходит быстрее, чем в других областях. Теперь российские госорганы, госкорпорации и обычные крупные компании покупают отечественный софт в области информационной безопасности».

Однако сохраняется сильная зависимость РФ от США на уровне пользовательского софта, прежде всего – операционных и офисных программ. «А в области программного обеспечения по управлению производственными процессами (АСУ ТП) у нас стопроцентная зависимость. Во времена приватизации на предприятиях ставили исключительно западный софт, чтобы привлекать иностранных инвесторов. В результате: все эти производства при желании могут быть выключены из-за рубежа», – предупредил собеседник.

Интернет в целом, как известно, также опирается на западные технологии, «поэтому мы неспроста приняли закон «Об устойчивом интернете», отметил Ашманов. «Либеральная пропаганда очень долго пыталась переименовать его в закон «об изоляции российского интернета». Но как мы видим, никакой изоляции не происходит. Если наши довольно безумные киберпротивники вдруг выключат рубильник, то мы сможем благодаря этому закону все равно сгенерировать себе интернет, который уже стал для страны критической инфраструктурой. Мы постепенно становимся защищенными, хотя не все еще сделано. Закон правильный, но его надо полностью исполнять. Для этого нужны дополнительные вложения государства в сферу информационной безопасности», – уверен Ашманов.

Малькевич тоже считает, что «уберечься от серьезных аварий вследствии кибератак, РФ помогают меры принятые в рамках нового закона, вступившего в силу прошлой осенью. Эксперт напомнил, что закон «Об устойчивом интернете» регулирует вопросы создания необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских ресурсов на случай, если отечественный операторы связи вдруг лишатся доступа к зарубежным корневым серверам.

«Кроме того, в стране регулярно проводятся учения, на которых проверяется устойчивость и безопасность интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования – фиксированной и мобильной. Такие «маневры» носят исследовательский характер. Не случайно их решено проводить только в наименее загруженные периоды, когда низкий трафик. Так что мы готовы встречать врага во всеоружии», – подытожил Малькевич.



