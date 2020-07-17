Польские военные в Афганистане заразились коронавирусом
17.07.2020, 18:48, Новости дня
Пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Польши Марек Павляк сообщил о большом количестве заразившихся коронавирусом польских военных из числа действующей в Афганистане миссии.
Коронавирус был обнаружен у 99 военнослужащих. «Большинство солдат переносят болезнь бессимптомно», – цитирует пресс-секретаря ТАСС со ссылкой на «ТВН-24». Военнослужащие, у которых подтвердили коронавирус, были изолированы. Четыре человека находятся в больнице.
На данный момент в Польше число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39 тыс. 407, 1 тыс. 612 человек умерли, 29 тыс. 505 выздоровели.
Ранее грузинские военные массово заразились коронавирусом в Афганистане.
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