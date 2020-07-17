 

Названы самые опасные районы Москвы

17.07.2020, 18:37, Разное

На основании порядка 50 тысяч обращений в столичные правоохранительные органы компания “Delta системы безопасности” провела исследование уровня опасности в разных районах Москвы. Самым криминальным традиционно было признано Северное Измайлово, передает Life.ru. Также в этом списке Перово и Преображенский район.

В центре Москвы тоже обнаружены зоны опасности. Речь идет о Пресненском и Таганском районах. Люблино, Кунцево, Филевский парк и Хорошевский район также были признаны недостаточно безопасными. Как установили специалисты, на уровень опасности в районе влияют наличие в нем рынков, вокзалов, ночных клубов, баров, промышленных зон и общежитий мигрантов.





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