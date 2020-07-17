 

Однокурсницу Путина рекомендовали назначить на пост главы экономической коллегии Верховного суда

17.07.2020, 18:35, Разное

Однокурсница президента Владимира Путина Ирина Подносова возглавит экономическую коллегию Верховного суда, пишут «Открытые медиа».

Издание отмечает, что Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову к назначению, не задав ей ни единого вопроса. «Желаем удачи, успехов, всего доброго», — сказал председатель ВККС Николай Тимошин. В ответ Подносова поблагодарила коллегию за Второй апелляционный суд — «лучший коллектив, с которым приходилось работать».

От общения с журналистами после заседания Подносова отказалась, сославшись на то, что ее ждет председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. До этого она рассказала «Открытым медиа», что, будучи судьей первой инстанции, рассматривала в основном уголовные дела, а председателем президиума — разные.

Повестку заседания ВВКК опубликовали накануне. Согласно ей, Подносова оказалась единственным кандидатом на пост главы экономической коллегии Верховного суда. Как отмечали ранее «Открытые медиа», эта должность — во главе вертикали арбитражных судов страны, появившаяся после упразднения Высшего арбитражного суда. Подносова станет первым человеком на посту, чья карьера с арбитражными судами никак не связана, отмечает издание.

До этого пост занимал Олег Свириденко. Его кандидатуру не согласовала кадровая комиссия администрации президента, руководство Верховного суда тоже выступало против его переназначения.

Источник: Новая газета





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