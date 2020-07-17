 

Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы

17.07.2020, 18:30, Новости дня

Московская экономика способна восстановиться от последствий ограничений в связи с пандемией коронавируса за полгода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», – сообщил Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Также мэр оценил выпадающие доходы городского бюджета в 500-600 млрд рублей. Дополнительные расходы по пандемии, по его расчетам, составили 270 млрд рублей.

Он добавил, что оборот малых и средних московских компаний с начала 2020 года сопоставим с показателями 2019 года.

«Кассовые обороты малого и среднего бизнеса, они за период с 1 января по сегодняшний день примерно такие же, как в прошлом году», – заверил градоначальник. Он указал на серьезные изменения в структуре продаж, которые сократились в торговых центрах, но увеличились в секторе дистанционной торговли.

Малый и средний бизнес в ходе пандемии получил поддержку на всех уровнях, добавил мэр.

«Есть целый список федеральных льгот, разовых выплат, кредитов под 2% с последующим погашением и так далее. У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущих долгов и реструктуризации, на новые кредиты. Причем помогаем всему малому бизнесу, а не только пострадавшим отраслям, поскольку вся экономика пострадала», – сказал Собянин.

Помощь правительства Москвы дошла до 37-40 тыс. малых и средних предприятий, на которых работают порядка 800 тыс. человек, привел цифры мэр.

Ранее глава города отмечал, что Москва столкнулась с закрытием многих предприятий, и это коснулось каждого москвича, однако в столице создан свой запас прочности.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Роспотребнадзор решил не контролировать дистанцию в кинотеатрах

14.05 / Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone

02.06 / Многокилометровая пробка на границе Украины переросла в беспорядки

25.06 / Все попытки повторного голосования по Конституции будут пресекаться

15.07 / Reuters – несмотря на критику со стороны Рогозина, NASA рассчитывает на поддержку России в лунном проекте

16.05 / Украина настаивает на создании международной следственной группы для расследования крушения рейса МАУ в Иране

29.05 / В Турции с 1 июня откроются рестораны и пляжи

13.05 / МИД Грузии призвал TikTok уважать территориальную целостность Грузии

20.05 / Бесплатная стрижка: парикмахеры выйдут на акцию протеста в Мичигане

12.07 / Ученые рекомендуют жителям 22 штатов воздержаться от поездок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска