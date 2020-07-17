Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы

17.07.2020, 18:30, Новости дня

Московская экономика способна восстановиться от последствий ограничений в связи с пандемией коронавируса за полгода, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», – сообщил Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Также мэр оценил выпадающие доходы городского бюджета в 500-600 млрд рублей. Дополнительные расходы по пандемии, по его расчетам, составили 270 млрд рублей.

Он добавил, что оборот малых и средних московских компаний с начала 2020 года сопоставим с показателями 2019 года.

«Кассовые обороты малого и среднего бизнеса, они за период с 1 января по сегодняшний день примерно такие же, как в прошлом году», – заверил градоначальник. Он указал на серьезные изменения в структуре продаж, которые сократились в торговых центрах, но увеличились в секторе дистанционной торговли.

Малый и средний бизнес в ходе пандемии получил поддержку на всех уровнях, добавил мэр.

«Есть целый список федеральных льгот, разовых выплат, кредитов под 2% с последующим погашением и так далее. У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущих долгов и реструктуризации, на новые кредиты. Причем помогаем всему малому бизнесу, а не только пострадавшим отраслям, поскольку вся экономика пострадала», – сказал Собянин.

Помощь правительства Москвы дошла до 37-40 тыс. малых и средних предприятий, на которых работают порядка 800 тыс. человек, привел цифры мэр.

Ранее глава города отмечал, что Москва столкнулась с закрытием многих предприятий, и это коснулось каждого москвича, однако в столице создан свой запас прочности.